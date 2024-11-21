https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bulent-arinc-cumhurbaskanimizi-takipten-cikmam-ama-belki-binali-beyden-cikarim-1090676100.html

Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımızı takipten çıkmam ama belki Binali Bey’den çıkarım

Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımızı takipten çıkmam ama belki Binali Bey’den çıkarım

Sputnik Türkiye

Eski TBMM Başkanı Arınç, sosyal medya hesabında sadece 5 kişiyi takip ettiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takipten asla çıkmayacağını belki Binalı... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

bülent arınç

recep tayyip erdoğan

takipçi

sosyal medya

binali yıldırım

adem metan

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gazeteci Adem Metan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan ve Metan'ın sorularını yanıtlayan Arınç X hesabında sadece 5 kişiyi takipte olduğunu ancak kendisinin 3 milyon takipçisi olduğunu söyledi."5 kişiyi takip ediyorum. Beni takip eden 3 milyon kişi var. Birileri söylemişti. 'Bu adam sadece 5 kişiyi takip ediyor ama onu takip eden 3 milyon kişi var' diye" şeklinde konuşan Arınç, takip ettiği 5 hesabı ise şöyle sıraladı:Arınç, konuşmanın devamında Adem Metan'ın "Bir gün Sayın Erdoğan'ı takipten çıkar mısınız?" sorusuna ise şu yanıt verdi:Metan'ın "Binali bey de sempatik ve şakacı bir insan" yorumuna Bülent Arınç "Çok, çokda sevdiğimiz bir insan ama artık temsil ettiği kurum adına Twitter'ı kullanıyor" karşılığını verdi. Sosyal medyada her şeyi paylaşan biri olmadığını ifade eden Arınç paylaşımları ve takipçileriyle ilgili de şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/cumhurbaskani-erdogan-bahceliye-mhpli-vekillerle-ilgili-goruntuler-izletti-iddiasina-aciklama-geldi-1090675181.html

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