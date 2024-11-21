https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bulent-arinc-cumhurbaskanimizi-takipten-cikmam-ama-belki-binali-beyden-cikarim-1090676100.html
Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımızı takipten çıkmam ama belki Binali Bey’den çıkarım
Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımızı takipten çıkmam ama belki Binali Bey’den çıkarım
Sputnik Türkiye
Eski TBMM Başkanı Arınç, sosyal medya hesabında sadece 5 kişiyi takip ettiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takipten asla çıkmayacağını belki Binalı... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T22:47+0300
2024-11-21T22:47+0300
2024-11-21T22:59+0300
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bülent arınç
recep tayyip erdoğan
takipçi
sosyal medya
binali yıldırım
adem metan
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gazeteci Adem Metan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan ve Metan'ın sorularını yanıtlayan Arınç X hesabında sadece 5 kişiyi takipte olduğunu ancak kendisinin 3 milyon takipçisi olduğunu söyledi."5 kişiyi takip ediyorum. Beni takip eden 3 milyon kişi var. Birileri söylemişti. 'Bu adam sadece 5 kişiyi takip ediyor ama onu takip eden 3 milyon kişi var' diye" şeklinde konuşan Arınç, takip ettiği 5 hesabı ise şöyle sıraladı:Arınç, konuşmanın devamında Adem Metan'ın "Bir gün Sayın Erdoğan'ı takipten çıkar mısınız?" sorusuna ise şu yanıt verdi:Metan'ın "Binali bey de sempatik ve şakacı bir insan" yorumuna Bülent Arınç "Çok, çokda sevdiğimiz bir insan ama artık temsil ettiği kurum adına Twitter'ı kullanıyor" karşılığını verdi. Sosyal medyada her şeyi paylaşan biri olmadığını ifade eden Arınç paylaşımları ve takipçileriyle ilgili de şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/cumhurbaskani-erdogan-bahceliye-mhpli-vekillerle-ilgili-goruntuler-izletti-iddiasina-aciklama-geldi-1090675181.html
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bülent arınç, bülent arınç binali yıldırım,
Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımızı takipten çıkmam ama belki Binali Bey’den çıkarım
22:47 21.11.2024 (güncellendi: 22:59 21.11.2024)
Eski TBMM Başkanı Arınç, sosyal medya hesabında sadece 5 kişiyi takip ettiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takipten asla çıkmayacağını belki Binalı Yıldırım'ı çıkabileceğini açıkladı.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gazeteci Adem Metan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan ve Metan'ın sorularını yanıtlayan Arınç X hesabında sadece 5 kişiyi takipte olduğunu ancak kendisinin 3 milyon takipçisi olduğunu söyledi.
"5 kişiyi takip ediyorum. Beni takip eden 3 milyon kişi var. Birileri söylemişti. 'Bu adam sadece 5 kişiyi takip ediyor ama onu takip eden 3 milyon kişi var' diye" şeklinde konuşan Arınç, takip ettiği 5 hesabı ise şöyle sıraladı:
"Eski Meclis Başkanımız Mustafa Sentop, oğlum Mücahit Arınç, Meclis, Binali Bey de kalmış. Recep Tayyip Erdoğan."
Arınç, konuşmanın devamında Adem Metan'ın "Bir gün Sayın Erdoğan'ı takipten çıkar mısınız?" sorusuna ise şu yanıt verdi:
"Çıkmam niye çıkacağım. Binali beyden belki çıkarım da Tayyip Bey'den çıkmam"
Metan'ın "Binali bey de sempatik ve şakacı bir insan" yorumuna Bülent Arınç "Çok, çokda sevdiğimiz bir insan ama artık temsil ettiği kurum adına Twitter'ı kullanıyor" karşılığını verdi.
Sosyal medyada her şeyi paylaşan biri olmadığını ifade eden Arınç paylaşımları ve takipçileriyle ilgili de şunları söyledi:
"Ben Twitter'ı her gün kullanan bir insan değilim. Her gün vefat edenler adına mesaj yayınlayan bir insan değilim. Ama mesela Ahmet Hakan için attığım tweeti 7 milyon kişi izledi. Metiner hakkına açtığımı 3-4 milyon izledi. Bazı toplumsal olaylara dikkat çekmek için Twitter'ı kullanıyorum. Tabi 10 Kasım'da da kullanıyorum haliyle. Az kullanıyorum ama beni yurtdışından yurtiçiden takip edenler, kaliteli inanlar. Böyle herkesin şeyini çekmek istemiyorum."