https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/brezilyali-televizyon-sunucusu-abd-lideri-icin-bin-ladin-dedi-1090594921.html
Brezilyalı televizyon sunucusu ABD lideri için ‘Bin Ladin’ dedi
Brezilyalı televizyon sunucusu ABD lideri için ‘Bin Ladin’ dedi
Sputnik Türkiye
Brezilyalı televizyon sunucusu, G20 Zirvesinin yapıldığı Rio de Janeiro'daki protokol etkinliklerini sunarken ABD Başkanı Joe Biden'a 'Bin Ladin' dedi. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T11:53+0300
2024-11-20T11:53+0300
2024-11-20T11:59+0300
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Brezilyalı ünlü sunucu ve gazeteci Ana Maria Braga, G20 Zirvesi’nin canlı yayınında, dikkat çeken bir gafa imza attı.Braga, “Bir dizi resmi fotoğraf, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD'li Bin Ladin ile nazik bir el sıkışma” ifadesini kullandı.İkinci sunucu Braga’yı düzeltirken her ikisi, erken saatlerdeki yayınların zorluklarından şikayet ederek güldü.G20 Liderler Zirvesi 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirildi. G20 liderleri Rio de Janeiro'daki toplantılarının ardından bir bildiri kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla zirvede Rus heyetine liderlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/brezilya-devlet-baskani-lulanin-g20de-ukraynayi-gorusmeyi-reddetmesi-avrupali-liderleri-kizdirdi-1090584640.html
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brezilya, g20, g20 liderler zirvesi, abd, joe biden, usame bin ladin
brezilya, g20, g20 liderler zirvesi, abd, joe biden, usame bin ladin
Brezilyalı televizyon sunucusu ABD lideri için ‘Bin Ladin’ dedi
11:53 20.11.2024 (güncellendi: 11:59 20.11.2024)
Brezilyalı televizyon sunucusu, G20 Zirvesinin yapıldığı Rio de Janeiro'daki protokol etkinliklerini sunarken ABD Başkanı Joe Biden'a 'Bin Ladin' dedi.
Brezilyalı ünlü sunucu ve gazeteci Ana Maria Braga, G20 Zirvesi’nin canlı yayınında, dikkat çeken bir gafa imza attı.
Braga, “Bir dizi resmi fotoğraf, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD'li Bin Ladin ile nazik bir el sıkışma” ifadesini kullandı.
İkinci sunucu Braga’yı düzeltirken her ikisi, erken saatlerdeki yayınların zorluklarından şikayet ederek güldü.
G20 Liderler Zirvesi 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirildi. G20 liderleri Rio de Janeiro'daki toplantılarının ardından bir bildiri kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla zirvede Rus heyetine liderlik etti.