https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/brezilyali-televizyon-sunucusu-abd-lideri-icin-bin-ladin-dedi-1090594921.html

Brezilyalı televizyon sunucusu ABD lideri için ‘Bin Ladin’ dedi

Brezilyalı televizyon sunucusu ABD lideri için ‘Bin Ladin’ dedi

Sputnik Türkiye

Brezilyalı televizyon sunucusu, G20 Zirvesinin yapıldığı Rio de Janeiro'daki protokol etkinliklerini sunarken ABD Başkanı Joe Biden'a 'Bin Ladin' dedi. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T11:53+0300

2024-11-20T11:53+0300

2024-11-20T11:59+0300

dünya

brezilya

g20

g20 liderler zirvesi

abd

joe biden

usame bin ladin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090540785_0:183:2048:1335_1920x0_80_0_0_9442e4e7811d4a01eeec435b52d09347.jpg

Brezilyalı ünlü sunucu ve gazeteci Ana Maria Braga, G20 Zirvesi’nin canlı yayınında, dikkat çeken bir gafa imza attı.Braga, “Bir dizi resmi fotoğraf, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD'li Bin Ladin ile nazik bir el sıkışma” ifadesini kullandı.İkinci sunucu Braga’yı düzeltirken her ikisi, erken saatlerdeki yayınların zorluklarından şikayet ederek güldü.G20 Liderler Zirvesi 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirildi. G20 liderleri Rio de Janeiro'daki toplantılarının ardından bir bildiri kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla zirvede Rus heyetine liderlik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/brezilya-devlet-baskani-lulanin-g20de-ukraynayi-gorusmeyi-reddetmesi-avrupali-liderleri-kizdirdi-1090584640.html

brezilya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, g20, g20 liderler zirvesi, abd, joe biden, usame bin ladin