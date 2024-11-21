https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bitcoinde-yeni-rekor-geldi-1090633143.html
Bitcoin'de yeni rekor geldi
Bitcoin'de yeni rekor geldi
Sputnik Türkiye
Kripto para birimi Bitcoin'de, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasıyla beraber başlayan ralli sürüyor. Bitcoin'in... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T08:08+0300
2024-11-21T08:08+0300
2024-11-21T08:22+0300
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En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisiyle 97 bin doları aştı. Yaşanan yükselişle birlikte Bitcoin'in piyasa değeri 1,93 trilyon dolara ulaştı.Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.23 Ocak’ta yılın en düşük seviyesi olan 38 bin 505 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 66 değer kazandı. Bitcoin geçen yılı 42 bin 283 dolardan tamamlamıştı.Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum 3 bin 133 dolar, Dogecoin 0.26 dolar seviyesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bir-bankadan-daha-altin-icin-yeni-tahmin-geldi-2025te-ons-altin-ne-kadar-olacak-1090631806.html
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bitcoin, bitcoin classic (btc), ethereum, dogecoin
bitcoin, bitcoin classic (btc), ethereum, dogecoin
Bitcoin'de yeni rekor geldi
08:08 21.11.2024 (güncellendi: 08:22 21.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kripto para birimi Bitcoin'de, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasıyla beraber başlayan ralli sürüyor. Bitcoin'in fiyatı, ilk kez 97 bin doları aştı.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisiyle 97 bin doları aştı. Yaşanan yükselişle birlikte Bitcoin'in piyasa değeri 1,93 trilyon dolara ulaştı.
Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.
23 Ocak’ta yılın en düşük seviyesi olan 38 bin 505 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 66 değer kazandı. Bitcoin geçen yılı 42 bin 283 dolardan tamamlamıştı.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum 3 bin 133 dolar, Dogecoin 0.26 dolar seviyesinde bulunuyor.