https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bitcoinde-yeni-rekor-geldi-1090633143.html

Bitcoin'de yeni rekor geldi

Bitcoin'de yeni rekor geldi

Sputnik Türkiye

Kripto para birimi Bitcoin'de, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasıyla beraber başlayan ralli sürüyor. Bitcoin'in... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T08:08+0300

2024-11-21T08:08+0300

2024-11-21T08:22+0300

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En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisiyle 97 bin doları aştı. Yaşanan yükselişle birlikte Bitcoin'in piyasa değeri 1,93 trilyon dolara ulaştı.Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.23 Ocak’ta yılın en düşük seviyesi olan 38 bin 505 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 66 değer kazandı. Bitcoin geçen yılı 42 bin 283 dolardan tamamlamıştı.Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum 3 bin 133 dolar, Dogecoin 0.26 dolar seviyesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bir-bankadan-daha-altin-icin-yeni-tahmin-geldi-2025te-ons-altin-ne-kadar-olacak-1090631806.html

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