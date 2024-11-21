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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/biden-ukraynanin-borclarinin-yaklasik-5-milyar-dolarlik-kismini-silmek-istiyor-1090634377.html
‘Biden, Ukrayna'nın borçlarının yaklaşık 5 milyar dolarlık kısmını silmek istiyor’
‘Biden, Ukrayna'nın borçlarının yaklaşık 5 milyar dolarlık kısmını silmek istiyor’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden ayrılmaya hazırlanan yönetimi, Ukrayna'nın ABD’ye olan borcunun 4 milyar 650 milyon dolarlık kısmını silme planını ABD... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T09:18+0300
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Bloomberg ajansının ele geçirilen belgelere dayanarak verdiği habere göre, Biden yönetimi ABD Kongresi'ne Ukrayna'nın 4.65 milyar dolarlık borcunu silmeyi planladığını bildirdi. Haberde, "Bu, seçilmiş Başkan Donald Trump göreve gelmeden önce Kiev'e desteği artırmak için atılan bir dizi adımın sonuncusu” ifadesine yer verildi.Bu rakamın, Ukrayna'nın Nisan ayında Kongre tarafından onaylanan 60 milyar dolarlık ulusal güvenlik amaçlı ek fon paketinin bir parçası olarak Kiev'e verilen 9 milyar dolarlık borcun bir kısmını oluşturduğu kaydedildi.Kongre'ye gönderilen belgenin metninde, borcun bir kısmının silinmesinin “ABD'nin ve AB, G7+ ve NATO ortaklarının ulusal çıkarlarına uygun” olduğu ifade edildi.Ukrayna’nın bütçesi üst üste ikinci yıl rekor düzeyde açık veriyor. Bu yıl 43.9 milyar dolara ulaşması beklenen açığın büyük bir kısmının Batı ülkelerinden gelen yardımlarla kapatılması planlanıyor.Bu arada Batı'da, yeni yardım paketlerinin tahsisi uzun tartışmaların ardından kabul edildi. Ukrayna'daki IMF misyonunun başkanı Gavin Gray, daha önce Kiev'e yönelik uluslararası desteğin zaman içinde azalacağını, bu nedenle ülke yetkililerinin kendi kendilerini finanse etmek için iç kaynakları geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Vladimir Zelenskiy de ülkesinin kendi silahlarını üretecek parasının olmamasından ve Batı'dan gelen yardımların yavaşlamasından şikayetçi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/abd-cephaneligini-yenilemek-icin-ukraynaya-eski-atacmslari-gonderiyor-1090633237.html
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ukrayna, abd, joe biden, borç, nato, g7, avrupa birliği, ab, imf, vladimir zelenskiy
ukrayna, abd, joe biden, borç, nato, g7, avrupa birliği, ab, imf, vladimir zelenskiy

‘Biden, Ukrayna'nın borçlarının yaklaşık 5 milyar dolarlık kısmını silmek istiyor’

09:18 21.11.2024 (güncellendi: 09:27 21.11.2024)
© AA / Ukrayna Devlet BaşkanlığıZelenskiy Biden ile bir araya geldi
Zelenskiy Biden ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA / Ukrayna Devlet Başkanlığı
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ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden ayrılmaya hazırlanan yönetimi, Ukrayna'nın ABD’ye olan borcunun 4 milyar 650 milyon dolarlık kısmını silme planını ABD Kongresi'ne bildirdiği belirtildi.
Bloomberg ajansının ele geçirilen belgelere dayanarak verdiği habere göre, Biden yönetimi ABD Kongresi'ne Ukrayna'nın 4.65 milyar dolarlık borcunu silmeyi planladığını bildirdi.
Haberde, "Bu, seçilmiş Başkan Donald Trump göreve gelmeden önce Kiev'e desteği artırmak için atılan bir dizi adımın sonuncusu” ifadesine yer verildi.
Bu rakamın, Ukrayna'nın Nisan ayında Kongre tarafından onaylanan 60 milyar dolarlık ulusal güvenlik amaçlı ek fon paketinin bir parçası olarak Kiev'e verilen 9 milyar dolarlık borcun bir kısmını oluşturduğu kaydedildi.
Kongre'ye gönderilen belgenin metninde, borcun bir kısmının silinmesinin “ABD'nin ve AB, G7+ ve NATO ortaklarının ulusal çıkarlarına uygun” olduğu ifade edildi.
Ukrayna’nın bütçesi üst üste ikinci yıl rekor düzeyde açık veriyor. Bu yıl 43.9 milyar dolara ulaşması beklenen açığın büyük bir kısmının Batı ülkelerinden gelen yardımlarla kapatılması planlanıyor.
Bu arada Batı'da, yeni yardım paketlerinin tahsisi uzun tartışmaların ardından kabul edildi. Ukrayna'daki IMF misyonunun başkanı Gavin Gray, daha önce Kiev'e yönelik uluslararası desteğin zaman içinde azalacağını, bu nedenle ülke yetkililerinin kendi kendilerini finanse etmek için iç kaynakları geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Vladimir Zelenskiy de ülkesinin kendi silahlarını üretecek parasının olmamasından ve Batı'dan gelen yardımların yavaşlamasından şikayetçi.
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