https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/belarus-istihbarat-teskilati-polonya-ve-litvanya-terorizmi-destekliyor-1090627528.html
Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi: Polonya ve Litvanya terörizmi destekliyor
Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi: Polonya ve Litvanya terörizmi destekliyor
Sputnik Türkiye
Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi, Polonya ve Litvanya'nın terörist gruplar olarak tanınan örgütlerin faaliyetlerine destek vermesinin terörizmin... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T23:25+0300
2024-11-20T23:25+0300
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Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi'nin Soruşturma Departmanı Başkanı Konstantin Biçek, Polonya ve Litvanya'nın Minsk tarafından terörist gruplar olarak tanınan örgütlerin faaliyetlerine destek vermesinin terörizmin teşvik edilmesi olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.Biçek açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Biçek konuşmasında ayrıca Polonya Cumhuriyeti'nin yanı sıra Litvanya'nın bazı devlet yapılarının faaliyetlerinin terörizmin teşviki olarak algılanabileceği konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/maliye-bakani-siluanov-rusya-batili-yatirimcilarin-dondurulan-varliklarindan-elde-edilen-gelirleri-1090626502.html
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belarus, kgb, polonya, litvanya, terör, teröre destek
belarus, kgb, polonya, litvanya, terör, teröre destek
Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi: Polonya ve Litvanya terörizmi destekliyor
23:25 20.11.2024 (güncellendi: 23:28 20.11.2024)
Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi, Polonya ve Litvanya'nın terörist gruplar olarak tanınan örgütlerin faaliyetlerine destek vermesinin terörizmin teşvik edilmesi olarak görülebileceğini dile getirdi.
Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi'nin Soruşturma Departmanı Başkanı Konstantin Biçek, Polonya ve Litvanya'nın Minsk tarafından terörist gruplar olarak tanınan örgütlerin faaliyetlerine destek vermesinin terörizmin teşvik edilmesi olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
Biçek açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Komite, bu grupların bazı üyelerinin Polonya topraklarında eğitim aldığına dair güvenilir bilgiler elde etti. Polonya makamlarına uluslararası terörizmle mücadele kapsamında bu konuyla ilgili bilgi verildi. Ancak, terörist hücrelerin üyelerine yönelik alınan önlemlerin yalnızca güçlendirildiği gözlemleniyor.
Biçek konuşmasında ayrıca Polonya Cumhuriyeti'nin yanı sıra Litvanya'nın bazı devlet yapılarının faaliyetlerinin terörizmin teşviki olarak algılanabileceği konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.