https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/belarus-istihbarat-teskilati-polonya-ve-litvanya-terorizmi-destekliyor-1090627528.html

Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi: Polonya ve Litvanya terörizmi destekliyor

Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi: Polonya ve Litvanya terörizmi destekliyor

Sputnik Türkiye

Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi, Polonya ve Litvanya'nın terörist gruplar olarak tanınan örgütlerin faaliyetlerine destek vermesinin terörizmin... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T23:25+0300

2024-11-20T23:25+0300

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Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi'nin Soruşturma Departmanı Başkanı Konstantin Biçek, Polonya ve Litvanya'nın Minsk tarafından terörist gruplar olarak tanınan örgütlerin faaliyetlerine destek vermesinin terörizmin teşvik edilmesi olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.Biçek açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Biçek konuşmasında ayrıca Polonya Cumhuriyeti'nin yanı sıra Litvanya'nın bazı devlet yapılarının faaliyetlerinin terörizmin teşviki olarak algılanabileceği konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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