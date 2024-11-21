Bebek ölümlerinin araştırılmasına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bebek-olumlerinin-arastirilmasina-iliskin-kurulan-meclis-arastirma-komisyonunun-uyeleri-belli-oldu-1090628668.html
Bebek ölümlerinin araştırılmasına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu
Bebek ölümlerinin araştırılmasına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu
Sputnik Türkiye
'Yenidoğan Çetesi'nin neden olduğu bebek ölümlerinin tüm yönleriyle, aynı zamanda çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarla... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T01:29+0300
2024-11-21T01:32+0300
türkiye
bebek
yenidoğan
yenidoğan çetesi
meclis araştırma komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/1c/1061704162_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b7dd358c663b1d7f2efbbebb7bdd289.jpg
Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimi belli oldu. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan oldu.Komisyonda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk komisyon sözcüsü, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da katip üye olarak belirlendi.Komisyon üyeleri ise şöyle:Meclis Araştırma Komisyonu'un bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/casusluk-duzenlemesi-ile-ilgili-muhalefetle-gorusen-ak-partili-ozlem-zenginden-aciklama-1090627497.html
türkiye
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/1c/1061704162_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_367c144168d8dc76f3efb7dde123ffae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bebek, yenidoğan, yenidoğan çetesi, meclis araştırma komisyonu
bebek, yenidoğan, yenidoğan çetesi, meclis araştırma komisyonu

Bebek ölümlerinin araştırılmasına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu

01:29 21.11.2024 (güncellendi: 01:32 21.11.2024)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA
Abone ol
'Yenidoğan Çetesi'nin neden olduğu bebek ölümlerinin tüm yönleriyle, aynı zamanda çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarla ilgili araştırma yapılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi.
Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimi belli oldu. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan oldu.
Komisyonda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk komisyon sözcüsü, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da katip üye olarak belirlendi.
Komisyon üyeleri ise şöyle:
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan,
CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman,
AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş,
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala,
MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık,
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo,
AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş,
AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük,
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı,
CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer,
AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu,
AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan,
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu,
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü,
SAADET Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap,
İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat,
CHP Samsun Milletvekili Murat Çan
CHP Uşak Milletvekili Ali Karaоba.
Meclis Araştırma Komisyonu'un bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulduğu bildirildi.
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
POLİTİKA
'Casusluk düzenlemesi' ile ilgili muhalefetle görüşen AK Partili Özlem Zengin'den açıklama
Dün, 23:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала