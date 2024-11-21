https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bebek-olumlerinin-arastirilmasina-iliskin-kurulan-meclis-arastirma-komisyonunun-uyeleri-belli-oldu-1090628668.html

Bebek ölümlerinin araştırılmasına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu

Bebek ölümlerinin araştırılmasına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu

Sputnik Türkiye

'Yenidoğan Çetesi'nin neden olduğu bebek ölümlerinin tüm yönleriyle, aynı zamanda çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarla... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T01:29+0300

2024-11-21T01:29+0300

2024-11-21T01:32+0300

türkiye

bebek

yenidoğan

yenidoğan çetesi

meclis araştırma komisyonu

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Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimi belli oldu. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan oldu.Komisyonda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk komisyon sözcüsü, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da katip üye olarak belirlendi.Komisyon üyeleri ise şöyle:Meclis Araştırma Komisyonu'un bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulduğu bildirildi.

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bebek, yenidoğan, yenidoğan çetesi, meclis araştırma komisyonu