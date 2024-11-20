'Casusluk düzenlemesi' ile ilgili muhalefetle görüşen AK Partili Özlem Zengin'den açıklama

"Arkadaşlarımızın itirazlarını da kale alarak, biz de neyi, neden yapmak istediğimizi anlatarak, tekrar üzerinde bir kez daha çalışacağız ama her halükarda bu düzenlemeyi yapacağız. Ama sonuçta onların itirazlarını da dinlemek iyi oldu. Bizim cevaplarımız da onlar için çok iyi oldu. Çok sakin, Genel Kurulun tartışmasından uzak, sakin sakin, bunu da ilk defa yapıyoruz o da önemli diye düşünüyorum. Bunun üzerine bir kez daha bir araya geleceğiz."