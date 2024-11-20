https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/casusluk-duzenlemesi-ile-ilgili-muhalefetle-gorusen-ak-partili-ozlem-zenginden-aciklama-1090627497.html
'Casusluk düzenlemesi' ile ilgili muhalefetle görüşen AK Partili Özlem Zengin'den açıklama
'Casusluk düzenlemesi' ile ilgili muhalefetle görüşen AK Partili Özlem Zengin'den açıklama
Sputnik Türkiye
Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek 'casusluk düzenlemesi' ile ilgili toplantı gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Zengin... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T23:29+0300
2024-11-20T23:29+0300
2024-11-20T23:31+0300
politika
özlem zengin
casusluk
etki ajanlığı
muhalefet
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ile casusluk düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi. Adalet Bakanlığı bürokratların da olduğu ve basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Basın mensuplarından gelen "Yeni bir düzenleme mi olacak eskisinin üzerinden mi bir çalışma yapılacak?" soruya Zengin, "Bir çalışalım bakalım" yanıtını verdi.Muhalefet partilerinin itirazlarını dinlemenin de iyi olduğunu söyleyen Zengin Genel Kurul'un tartışmasından uzak sakin ortamda görüşmenin önemine işaret ederek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chp-genel-baskani-ozel-ile-mit-baskani-kalin-gorusmesinin-detaylari-ortaya-cikti-1090623590.html
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özlem zengin, casusluk, etki ajanlığı, muhalefet
özlem zengin, casusluk, etki ajanlığı, muhalefet
'Casusluk düzenlemesi' ile ilgili muhalefetle görüşen AK Partili Özlem Zengin'den açıklama
23:29 20.11.2024 (güncellendi: 23:31 20.11.2024)
Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek 'casusluk düzenlemesi' ile ilgili toplantı gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Zengin toplantıya dair çok sağlıklı bir ortam olduğunu söyledi ve tekrar bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ile casusluk düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi.
Adalet Bakanlığı bürokratların da olduğu ve basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Diğer grup başkan vekilli arkadaşlarımız sorular yönelttiler, kafalarına takılan, itirazlarını bir kez daha ifade ettiler. Çok sağlıklı bir ortam oldu, değerlendirdik, şimdi üzerine biraz çalışacağız, tekrar bir araya gelmeyi hedefliyoruz"
Basın mensuplarından gelen "Yeni bir düzenleme mi olacak eskisinin üzerinden mi bir çalışma yapılacak?" soruya Zengin, "Bir çalışalım bakalım" yanıtını verdi.
Muhalefet partilerinin itirazlarını dinlemenin de iyi olduğunu söyleyen Zengin Genel Kurul'un tartışmasından uzak sakin ortamda görüşmenin önemine işaret ederek şunları söyledi:
"Arkadaşlarımızın itirazlarını da kale alarak, biz de neyi, neden yapmak istediğimizi anlatarak, tekrar üzerinde bir kez daha çalışacağız ama her halükarda bu düzenlemeyi yapacağız. Ama sonuçta onların itirazlarını da dinlemek iyi oldu. Bizim cevaplarımız da onlar için çok iyi oldu. Çok sakin, Genel Kurulun tartışmasından uzak, sakin sakin, bunu da ilk defa yapıyoruz o da önemli diye düşünüyorum. Bunun üzerine bir kez daha bir araya geleceğiz."