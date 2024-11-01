https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-acikladi-odenmeyen-vergi-borclarinin-yuzde-888inin-tahsilat-1089917878.html

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Ödenmeyen vergi borçlarının yüzde 88.8'inin tahsilat imkanı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Ödenmeyen vergi borçlarının yüzde 88.8'inin tahsilat imkanı yok

Sputnik Türkiye

Devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olanlar bugün açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ise listede 36 bin 806 vergi mükellefinin 30 bin... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T11:15+0300

2024-11-01T11:15+0300

2024-11-01T11:27+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

vergi borcu

vergi borcu sorgulama

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Beş milyondan fazla vergi borcu olanlar bugün Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden ilaç edilecek. Devlete vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin adı listede var ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi borçlusu olarak bugün açıklayacağımız listede yer alan 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı 812,8 milyar lira. Bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyor." dedi. Bakan Şimşek nedenlerini de açıkladı.Borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklayacakları söyleyen Bakan Şimşek, ilk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları, ikinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.Ya iflas etmişler ya da hiçbir mal varlıkları yokBakan Şimşek, "kesinleşen tarhiyatlar" listesinde 2 bin 464 mükellefin yer aldığını ve bunların kesinleşen vergi ve cezalarının toplamının 53 milyar lira olduğunu aktararak, "Bu mükelleflerin 419’u gerçek kişi, 2 bin 45’i tüzel kişi. Listede yer alan mükelleflerin 299'u faal ve toplam mükelleflerin yüzde 12,1'ini oluşturuyor. Bunlar adına kesinleşen vergi ve ceza tutarı 6,3 milyar lirayı buluyor. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165. Bunlar adına kesinleşen vergi ve cezalar ise 46,6 milyar lira oldu." diye konuştu.Bu listede bulunanlara direkt "vergi borçlusu" denilemeyeceğini vurgulayan Şimşek, listede, vergi beyanlarında eksiklik bulunan veya hiç beyanname vermeyen ya da haksız yere vergi iadesi alan mükelleflerle ilgili yapılmış tarhiyatlardan kesinleşmiş olanların bulunduğunu bildirdi.Bu tutarın tahsil kabiliyeti yokYapay zeka sahtecileri tespit ediyorSahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayan bu tür işletmelerle mücadele için muhtelif yasal düzenlemeler yaptıklarını ancak bazılarının Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini belirten Şimşek, "Bunlarla ilgili yeniden yasa çıkarıldı, bazı düzenlemelerimiz ise onaylandı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında kanundan kaçan ve sahtecilik yapan bu tür mükellefleri tespit etmek için yapay zekadan yararlanıyoruz. Sahte belge düzenleme riski yüksek mükellefler ile haksız iade talep etme riski yüksek olanları yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak tespit etmek amacıyla TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattık. Artık devletten haksız iade almak, sahte belge düzenlemek amaçlı kurulan işletmeleri, birçok veriyi yapay zeka teknolojileriyle analiz ederek çok kısa sürede tespit edebileceğiz ve bunların derhal mükellefiyetlerini kapatabileceğiz. Bu sayede gerek dürüst mükellefleri gerekse kamunun menfaatini koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.Bu alacakların yüzde 88.8'inin tahsil imkanı bulunmuyorŞimşek, ikinci listede ise 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül'e kadar ödenmemiş, tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalara ilişkin açıklama yapılacağı bilgisini vererek, şöyle konuştu:Neden tahsil edilemediğini açıkladıBu alacakların neden tahsil edilemediğine de açıklık getiren Şimşek, "Bu mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin mal varlığı bulunmuyor. Haklarında tüm yasal işlemler yapılmış ancak alacaklar tahsil edilemiyor. Bunlar zaman aşımına uğramadığı sürece devletin yasal kayıtlarında yer alıyor. Zaman zaman da tahsilat tahakkuk oranları konusunda eleştirilere neden oluyor." ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek, vergi alacaklarının tahsili konusunda da titizlikle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/merakla-beklenen-vergi-yuzsuzleri-listesi-ilk-kez-aciklandi-1089306270.html

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vergi borcu, vergi yüzsüzleri, vergi listesi,