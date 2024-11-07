https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/avustralyada-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-geliyor-1090120379.html

Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Sputnik Türkiye

Avustralya hükümeti, sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini belirterek 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan yasa tasarısını haftaya parlamentoya sunacak... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T09:39+0300

2024-11-07T09:39+0300

2024-11-07T09:39+0300

dünya

sosyal medya

sosyal medya yasası

sosyal medya bağımlılığı

sosyal medya yasağı

anthony albanese

avustralya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089595800_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e507aada8a8d8f1e24be59f0b9b57c8b.jpg

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bugün duyurduğu yasa tasarısıyla sosyal medyanın Avustralyalı çocuklara verdiği zararı azaltmayı amaçladığını ifade etti. "Bu, anneler ve babalar için... Onlar da benim gibi, çocuklarımızın internette güvenliği konusunda çok endişeliler. Avustralyalı ailelerin, hükümetin sizin yanında olduğunu bilmelerini istiyorum" diyen Albanese, yasağı içeren yasa tasarısı hakkında detaylı bilgi vermedi. Albanese "Sosyal medyada minimum yaş sınırının 16 olması fark yaratacak" dedi.İzin alanlara muafiyet yokAvsutralya basını yasağın halihazırda sosyal medyada olan gençlere uygulanmayacağını belirtirken ebeveynlerinden izin alan çocuklar için yaş sınırı konusunda hiçbir muafiyet olmayacağını kaydetti. Albanese, kullanıcılar için ceza olmayacağını ve yasaları uygulamanın sorumluluğunun Avustralya internet otoritesinin görevi olacağını ifade etti. Yasa tasarısı kabul edilirse 12 ay sonra yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girdikten sonra bir incelemeye tabi tutulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/abdde-11-yasindaki-cocuk-sosyal-medyada-oyuncak-silahlarini-gosterdikten-sonra-tutuklandi-1089782365.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya yasağı, anthony albanese, avustralya