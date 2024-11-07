https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/avustralyada-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-geliyor-1090120379.html
Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Sputnik Türkiye
Avustralya hükümeti, sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini belirterek 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan yasa tasarısını haftaya parlamentoya sunacak... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T09:39+0300
2024-11-07T09:39+0300
2024-11-07T09:39+0300
dünya
sosyal medya
sosyal medya yasası
sosyal medya bağımlılığı
sosyal medya yasağı
anthony albanese
avustralya
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bugün duyurduğu yasa tasarısıyla sosyal medyanın Avustralyalı çocuklara verdiği zararı azaltmayı amaçladığını ifade etti. "Bu, anneler ve babalar için... Onlar da benim gibi, çocuklarımızın internette güvenliği konusunda çok endişeliler. Avustralyalı ailelerin, hükümetin sizin yanında olduğunu bilmelerini istiyorum" diyen Albanese, yasağı içeren yasa tasarısı hakkında detaylı bilgi vermedi. Albanese "Sosyal medyada minimum yaş sınırının 16 olması fark yaratacak" dedi.İzin alanlara muafiyet yokAvsutralya basını yasağın halihazırda sosyal medyada olan gençlere uygulanmayacağını belirtirken ebeveynlerinden izin alan çocuklar için yaş sınırı konusunda hiçbir muafiyet olmayacağını kaydetti. Albanese, kullanıcılar için ceza olmayacağını ve yasaları uygulamanın sorumluluğunun Avustralya internet otoritesinin görevi olacağını ifade etti. Yasa tasarısı kabul edilirse 12 ay sonra yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girdikten sonra bir incelemeye tabi tutulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/abdde-11-yasindaki-cocuk-sosyal-medyada-oyuncak-silahlarini-gosterdikten-sonra-tutuklandi-1089782365.html
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sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya yasağı, anthony albanese, avustralya
sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya yasağı, anthony albanese, avustralya
Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Avustralya hükümeti, sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini belirterek 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan yasa tasarısını haftaya parlamentoya sunacak. Başbakan Albanese, bugünkü açıklamasında "Sosyal medyada minimum yaş sınırının 16 olması fark yaratacak" dedi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bugün duyurduğu yasa tasarısıyla sosyal medyanın Avustralyalı çocuklara verdiği zararı azaltmayı amaçladığını ifade etti.
"Bu, anneler ve babalar için... Onlar da benim gibi, çocuklarımızın internette güvenliği konusunda çok endişeliler. Avustralyalı ailelerin, hükümetin sizin yanında olduğunu bilmelerini istiyorum" diyen Albanese, yasağı içeren yasa tasarısı hakkında detaylı bilgi vermedi. Albanese "Sosyal medyada minimum yaş sınırının 16 olması fark yaratacak" dedi.
İzin alanlara muafiyet yok
Avsutralya basını yasağın halihazırda sosyal medyada olan gençlere uygulanmayacağını belirtirken ebeveynlerinden izin alan çocuklar için yaş sınırı konusunda hiçbir muafiyet olmayacağını kaydetti.
Albanese, kullanıcılar için ceza olmayacağını ve yasaları uygulamanın sorumluluğunun Avustralya internet otoritesinin görevi olacağını ifade etti. Yasa tasarısı kabul edilirse 12 ay sonra yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girdikten sonra bir incelemeye tabi tutulacak.