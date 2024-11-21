https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/avrasya-tuneli-kapatildi-arac-yangina-mudahale-ediliyor-1090664072.html

Avrasya Tüneli kapatıldı: Araç yangınına müdahale ediliyor

Avrasya Tüneli kapatıldı: Araç yangınına müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nı birleştiren Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T17:11+0300

2024-11-21T17:11+0300

2024-11-21T17:12+0300

türkiye

avrasya

avrasya tüneli

istanbul

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

araba

araba kazası

trafik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083906077_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b73c5b779259e58baedb87034207f792.jpg

Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde yangın çıktı.İstanbul'un en çok kullanılan tünelleri arasında yer alan Avrupa ile Asya'yı birleştiren Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangının nedeni henüz açıklanmazken bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yangın nedeniyle trafiğin askıya alındığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/avrasya-tuneli-ucreti-2024-avrasya-tuneli-zam-avrasya-tuneli-gecis-ucretleri-ne-kadar-kac-tl-1086915526.html

türkiye

avrasya

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrasya, avrasya tüneli, istanbul, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, araba, araba kazası, trafik, trafik kazası, trafik polisi