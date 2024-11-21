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Avrasya Tüneli kapatıldı: Araç yangınına müdahale ediliyor
Avrasya Tüneli kapatıldı: Araç yangınına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nı birleştiren Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde yangın çıktı.İstanbul'un en çok kullanılan tünelleri arasında yer alan Avrupa ile Asya'yı birleştiren Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangının nedeni henüz açıklanmazken bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yangın nedeniyle trafiğin askıya alındığı açıklandı.
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Avrasya Tüneli kapatıldı: Araç yangınına müdahale ediliyor

17:11 21.11.2024 (güncellendi: 17:12 21.11.2024)
© İHA / UĞUR ÇETİN-Avrasya Tüneli
Avrasya Tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© İHA / UĞUR ÇETİN-
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İstanbul'da Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nı birleştiren Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken tünel geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde yangın çıktı.
İstanbul'un en çok kullanılan tünelleri arasında yer alan Avrupa ile Asya'yı birleştiren Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangının nedeni henüz açıklanmazken bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yangın nedeniyle trafiğin askıya alındığı açıklandı.
Avrasya Tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
EKONOMİ
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 zam geldi
16 Ağustos, 10:52
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