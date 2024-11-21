https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/avrasya-tuneli-kapatildi-arac-yangina-mudahale-ediliyor-1090664072.html
Avrasya Tüneli kapatıldı: Araç yangınına müdahale ediliyor
Avrasya Tüneli kapatıldı: Araç yangınına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nı birleştiren Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T17:11+0300
2024-11-21T17:11+0300
2024-11-21T17:12+0300
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avrasya tüneli
istanbul
yangın
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araba
araba kazası
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Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde yangın çıktı.İstanbul'un en çok kullanılan tünelleri arasında yer alan Avrupa ile Asya'yı birleştiren Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangının nedeni henüz açıklanmazken bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yangın nedeniyle trafiğin askıya alındığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/avrasya-tuneli-ucreti-2024-avrasya-tuneli-zam-avrasya-tuneli-gecis-ucretleri-ne-kadar-kac-tl-1086915526.html
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avrasya, avrasya tüneli, istanbul, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, araba, araba kazası, trafik, trafik kazası, trafik polisi
Avrasya Tüneli kapatıldı: Araç yangınına müdahale ediliyor
17:11 21.11.2024 (güncellendi: 17:12 21.11.2024)
İstanbul'da Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nı birleştiren Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken tünel geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde yangın çıktı.
İstanbul'un en çok kullanılan tünelleri arasında yer alan Avrupa ile Asya'yı birleştiren Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangının nedeni henüz açıklanmazken bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yangın nedeniyle trafiğin askıya alındığı açıklandı.