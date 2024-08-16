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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 zam geldi
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 zam geldi
Sputnik Türkiye
Avrasya Tüneli ücreti 2024 yılı için bir zam daha aldı. Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, otomobil geçiş ücretini 112 TL'den 156... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T10:52+0300
2024-08-16T10:52+0300
2024-08-16T10:52+0300
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'Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar oldu?' sorusu yapılan zammın ardından gündeme oturdu. Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, gündüz tarifesiyle geçiş ücretleri şu şekilde belirlendi:Gece saatlerinde ise geçiş ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Gece 00:00’dan sabah 05:00’e kadar geçiş ücretleri:Yeni tarifelerle birlikte, otomobil geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye, minibüs ücreti 168 TL'den 234 TL'ye ve motosiklet ücreti 43,7 TL'den 60,8 TL'ye çıkmış oldu.
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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 zam geldi
Avrasya Tüneli ücreti 2024 yılı için bir zam daha aldı. Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, otomobil geçiş ücretini 112 TL'den 156 TL'ye yükseltti. Yeni tarifeler, 16 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.
'Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar oldu?' sorusu yapılan zammın ardından gündeme oturdu. Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, gündüz tarifesiyle geçiş ücretleri şu şekilde belirlendi:
Gece saatlerinde ise geçiş ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Gece 00:00’dan sabah 05:00’e kadar geçiş ücretleri:
Yeni tarifelerle birlikte, otomobil geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye, minibüs ücreti 168 TL'den 234 TL'ye ve motosiklet ücreti 43,7 TL'den 60,8 TL'ye çıkmış oldu.