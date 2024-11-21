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Acun Ilıcalı'ya 'yasadışı bahis' soruşturmasının ardından RTÜK de harekete geçti
Acun Ilıcalı'ya 'yasadışı bahis' soruşturmasının ardından RTÜK de harekete geçti
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen kanallarında yasadışı bahse teşvik ve reklam yayınlandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmasının ardından RTÜK de... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T07:26+0300
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rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
acun ilıcalı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen kanallarında yasadışı bahse teşvik ve reklam yayınlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma, Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında ve Exxen platformunda yayınlanan karşılaşmalarda yasadışı bahis şirketlerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla açıldı. Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu da Karadağ - Türkiye maçındaki reklamlarla ilgili inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ-Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" dedi.Acun Ilıcalı'dan açıklamaAcun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de A Milli Futbol Takımı ile Karadağ'ın karşı karşıya geldiği maçın yayını sırasında bir yasadışı bahis sitesinin reklamı, stadyumun çevresindeki reklam panolarında yayınlanmıştı. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Ilıcalı şunları kaydetmişti:
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), acun ilıcalı, soruşturma
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), acun ilıcalı, soruşturma

Acun Ilıcalı'ya 'yasadışı bahis' soruşturmasının ardından RTÜK de harekete geçti

07:26 21.11.2024
© İHAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© İHA
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen kanallarında yasadışı bahse teşvik ve reklam yayınlandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmasının ardından RTÜK de harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından Karadağ - Türkiye maçındaki reklamlarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen kanallarında yasadışı bahse teşvik ve reklam yayınlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma, Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında ve Exxen platformunda yayınlanan karşılaşmalarda yasadışı bahis şirketlerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla açıldı.
Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu da Karadağ - Türkiye maçındaki reklamlarla ilgili inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ-Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" dedi.

Acun Ilıcalı'dan açıklama

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de A Milli Futbol Takımı ile Karadağ'ın karşı karşıya geldiği maçın yayını sırasında bir yasadışı bahis sitesinin reklamı, stadyumun çevresindeki reklam panolarında yayınlanmıştı. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Ilıcalı şunları kaydetmişti:
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
TÜRKİYE
Acun Ilıcalı'ya 'yasadışı bahis' soruşturması
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