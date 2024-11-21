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AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırıda bulunan kişi tutuklandı: 'Kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulundum'
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırıda bulunan kişi tutuklandı: 'Kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulundum'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılması sonucu binanın camları kırılmıştı. Saldırgan... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T21:44+0300
2024-11-21T21:44+0300
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AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına saldırıda bulunan kişi hakkında başlatılan soruşturma sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Başkanlığın camına parke taşı atarak kıran kişi Başakşehir'deki ikametinde yakaladı.Yapılan aramada, kullanıma hazır uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, 1 telefon ile zanlının saldırı anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ve şişme mont ele geçirildi. Ayrıca kişinin sorgulamasında 'hakaret' suçundan arandığı, 'açıktan hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'yağma'dan geçmiş tarihli kaydının bulunduğu tespit edildi.'Kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulundum'Sorgulamasında psikiyatri servisinde tedavi gördüğü ve hastanede kız arkadaşı ile kavga ettiğini ve aşırı alkollü olduğundan olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca, bu yıl içinde bir hastanenin psikiyatri bölümünde 4 kaydının bulunduğu belirlendi.İfadesinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen kişi, hakimlikte, olay günü kendisinde olmadığını savunarak, "Kendime zarar vermemek için etrafa zarar verdim. Oranın bir parti binası olduğunun farkında değildim. Siyasi bir amaçla hareket etmedim. Tamamen şans eseri ve kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulundum. Karşı tarafın zararını karşılamak isterim. Düzeni bozmak gibi bir amacım yoktu. Kasti bir şekilde zarar vermeye çalışmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dediği öğrenildi.Yargılanmasının ardından Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliğince, 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/ak-parti-beylikduzu-ilce-baskanligina-saldiri-parke-tasi-atildi-1090494016.html
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ak parti, beylikdüzü, saldırı, tutuklama
ak parti, beylikdüzü, saldırı, tutuklama

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırıda bulunan kişi tutuklandı: 'Kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulundum'

21:44 21.11.2024
© AA / Fatih Çağlar DemirbaşAK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA / Fatih Çağlar Demirbaş
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İstanbul'da AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılması sonucu binanın camları kırılmıştı. Saldırgan Başakşehir'deki ikametinde yakalanarak tutuklandı.
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına saldırıda bulunan kişi hakkında başlatılan soruşturma sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Başkanlığın camına parke taşı atarak kıran kişi Başakşehir'deki ikametinde yakaladı.
Yapılan aramada, kullanıma hazır uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, 1 telefon ile zanlının saldırı anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ve şişme mont ele geçirildi. Ayrıca kişinin sorgulamasında 'hakaret' suçundan arandığı, 'açıktan hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'yağma'dan geçmiş tarihli kaydının bulunduğu tespit edildi.

'Kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulundum'

Sorgulamasında psikiyatri servisinde tedavi gördüğü ve hastanede kız arkadaşı ile kavga ettiğini ve aşırı alkollü olduğundan olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Ayrıca, bu yıl içinde bir hastanenin psikiyatri bölümünde 4 kaydının bulunduğu belirlendi.
İfadesinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen kişi, hakimlikte, olay günü kendisinde olmadığını savunarak, "Kendime zarar vermemek için etrafa zarar verdim. Oranın bir parti binası olduğunun farkında değildim. Siyasi bir amaçla hareket etmedim. Tamamen şans eseri ve kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulundum. Karşı tarafın zararını karşılamak isterim. Düzeni bozmak gibi bir amacım yoktu. Kasti bir şekilde zarar vermeye çalışmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dediği öğrenildi.
Yargılanmasının ardından Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliğince, 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçundan tutuklandı.
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
TÜRKİYE
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı: Parke taşı atıldı
17 Kasım, 15:44
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