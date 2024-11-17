https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/ak-parti-beylikduzu-ilce-baskanligina-saldiri-parke-tasi-atildi-1090494016.html

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı: Parke taşı atıldı

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı: Parke taşı atıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılması sonucu binanın camları kırıldı. 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T15:44+0300

2024-11-17T15:44+0300

2024-11-17T16:46+0300

türkiye

ak parti

saldırı

beylikdüzü

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AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılması sonucu binanın camları kırıldı.Parke taşı atıldıGece saatlerinde İlçe Başkanlığının önüne gelen maskeli şüpheli, kaldırımdan söktüğü iki parke taşını binanın camlarına atarak kaçtı.Olayı fark eden binadaki güvenlik görevlisi, peşinden koştuğu saldırganın uzaklaşması üzerine durumu polise bildirdi.İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Polis, camları kırılan binada inceleme yaptı.Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.Kabaktepe: Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorumAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.İlçe Başkanlığının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde binanın camına atılan taşı fark eden güvenlik görevlisinin saldırganı yakalamak için dışarıya çıkması yer alıyor.

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