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Acun Ilıcalı'ya 'yasadışı bahis' soruşturması
Acun Ilıcalı'ya 'yasadışı bahis' soruşturması
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Acun Ilıcalı hakkında 'yasadışı bahis reklam ve teşviki' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T14:07+0300
2024-11-20T14:26+0300
türkiye
acun ılıcalı
yasadışı bahis
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin yürütülen soruşturmada da son gülerde çok sayıda ünlü isim gündeme geliyor. Sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/tunceli-ve-ovacik-belediye-baskanlarina-hapis-cezasi-verildi-1090601927.html
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acun ılıcalı, yasadışı bahis, soruşturma
acun ılıcalı, yasadışı bahis, soruşturma

Acun Ilıcalı'ya 'yasadışı bahis' soruşturması

14:07 20.11.2024 (güncellendi: 14:26 20.11.2024)
© İHAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Acun Ilıcalı hakkında 'yasadışı bahis reklam ve teşviki' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasadışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.
İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin yürütülen soruşturmada da son gülerde çok sayıda ünlü isim gündeme geliyor. Sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
Yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
TÜRKİYE
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası verildi
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