https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/-acun-ilicaliya-yasadisi-bahis-sorusturmasi-1090603061.html

Acun Ilıcalı'ya 'yasadışı bahis' soruşturması

Acun Ilıcalı'ya 'yasadışı bahis' soruşturması

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Acun Ilıcalı hakkında 'yasadışı bahis reklam ve teşviki' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T14:07+0300

2024-11-20T14:07+0300

2024-11-20T14:26+0300

türkiye

acun ılıcalı

yasadışı bahis

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin yürütülen soruşturmada da son gülerde çok sayıda ünlü isim gündeme geliyor. Sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

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acun ılıcalı, yasadışı bahis, soruşturma