https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/abdli-unlu-gazeteci-carlson-abd-fasist-bir-devlet-1090664644.html

ABD'li ünlü gazeteci Carlson: ABD faşist bir devlet

ABD'li ünlü gazeteci Carlson: ABD faşist bir devlet

Sputnik Türkiye

Seçimleri kaybeden Biden yönetiminin görev süresinin bitimine doğru Ukrayna krizini daha da tırmandıracak kararlar alması, ABD kamuoyunun da tepkisini çekiyor. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T17:19+0300

2024-11-21T17:19+0300

2024-11-21T17:19+0300

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nükleer

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ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson, Başkan Joe Biden yönetiminin Kiev'e Rus topraklarına saldırmak için uzun menzilli Amerikan füzelerini kullanma izni vermesini eleştirerek ABD'nin faşist bir devlet olduğunu belirtti.Kendi YouTube kanalında ABD'li gazeteci Glenn Greenwald'la Ukrayna ve Ortadoğu'daki durumu konuşan Carlson, Washington'un Kiev'e verdiği izne sert ifadelerle tepki gösterdi.Dünyanın şu anda en kötü gelişmelere tanıklık ettiğini kaydeden Carlson, Washington'daki 'topal ördek' yönetiminin dünyayı bilinçli olarak nükleer çatışmaya sürüklediğinin altını çizdi.Ünlü gazeteci, "Sanırım hayatımda gördüğüm en büyük kötülükle, vekil devlet Ukrayna'ya Rusya'ya saldırma izni vererek bir sonraki yönetimi nükleer savaş tehdidinin bulunduğu küresel çatışmayla karşı karşıya bırakan bir yönetimle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.Carlson, bu bağlamda "Aslında Rusya değil, bizzat bizim hükümetimiz en faşist devlet" vurgusu yaptı.Eylül ayında Rusya Federasyon Konseyi Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Andrey Klimov, ABD ve Kanada'yı faşizme dayalı bir politika izlemekle suçlamıştı.Biden'dan izin çıkmıştıNew York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi silmişti. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle saldırılarıRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne ABD yapımı 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.Dün akşam ise Bloomberg haber ajansı, Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kez Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullandığını öne sürmüştü.

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