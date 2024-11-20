Yüksel Aytuğ: Sosyal medya geneleve döndü

Türkiye
SON DAKİKA | Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Avrupa’da resmen savaş ekonomisi şartlarını yaşatıyorlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
SGK vampirleri kimler?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon çocuk derin yoksulluk içinde
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Turizmde 2024 yılı değerlendirmesi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/yuksel-aytug-sosyal-medya-geneleve-dondu-1090595158.html
Yüksel Aytuğ: Sosyal medya geneleve döndü
Yüksel Aytuğ: Sosyal medya geneleve döndü
Sputnik Türkiye
Gazeteci Yüksel Aytuğ, sosyal medya platformlarındaki canlı yayınlarda 'para kazanmak' amacıyla yapılan müstehcen yayınlara dikkat çekti ve örnekler verdi... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T12:19+0300
2024-11-20T12:19+0300
türkiye
yüksel aytuğ
müstehcen görüntü
müstehcen video
müstehcenlik
müstehcenlik
tiktok
fenomen
fenomen
sosyal medya fenomeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/15/1058975591_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6abdfed4544fde72361a999d5d9819fe.jpg
Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, başta Tiktok olmak üzere sosyal medya platformlarındaki 'ahlaki çürümeye' dikkat çekti. Aytuğ bugünkü yazısının başlığı için 'affınıza sığınıyorum' dedi ve 'sosyal medya geneleve döndü' cümlesini neden tercih ettiğini açıkladı:'Haber videolarındaki çizgilerin, garip işaretlerin anlamı ne?'Yüksel Aytuğ yayınlardaki haber videolarının montajlarını da eleştirdi ve sebebini sordu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/silahli-kavgaya-karisan-sosyal-medya-fenomeni-tutuklandi-1090498687.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/15/1058975591_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_eea2c1ed91fc8afd80734c1431c9f388.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yüksel aytuğ, yüksel aytuğ sosyal medya, yüksel aytuğ tiktok
yüksel aytuğ, yüksel aytuğ sosyal medya, yüksel aytuğ tiktok

Yüksel Aytuğ: Sosyal medya geneleve döndü

12:19 20.11.2024
© AAsosyal medya uygulamaları,
sosyal medya uygulamaları, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA
Abone ol
Gazeteci Yüksel Aytuğ, sosyal medya platformlarındaki canlı yayınlarda 'para kazanmak' amacıyla yapılan müstehcen yayınlara dikkat çekti ve örnekler verdi. Aytuğ neden 'sosyal medya geneleve döndü' cümlesini başlığa taşıdığını da açıkladı.
Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, başta Tiktok olmak üzere sosyal medya platformlarındaki 'ahlaki çürümeye' dikkat çekti.
Aytuğ bugünkü yazısının başlığı için 'affınıza sığınıyorum' dedi ve 'sosyal medya geneleve döndü' cümlesini neden tercih ettiğini açıkladı:

"Başta Tik Tok platformunda olmak üzere canlı yayın açıp müstehcen görüntüler eşliğinde sözde sohbet etmek, adeta geçinmenin yolu haline geldi. Ahlaki çürümenin dijital boyutu olarak niteleyebileceğim bu durumun yarattığı polisiye sonuçlar ise sık sık haber bültenlerine de konu olmaya başladı. Ankara'da bir koca, boşanmak üzere olduğu eşini canlı yayın açıp erkeklerle sohbet etmeye zorladı. Kadın "Olmaz, orada benim soyunmamı istiyorlar" deyince koca, kendisi külotlu çorap giyip kamera karşısına geçerek erkeklerle sohbet karşılığı para kazanmaya başladı. Sadece bacaklarını gösteren, sıkıştığı anlarda zorla karısını konuşturan adam, eşi tarafından dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle mahkemeye verildi. İstanbul'da bir adam ise eski eşinin, kendi çocuklarının ismiyle site açtığını, arka planda ise müstehcen görüntüler paylaştığını ileri sürerek mahkemeye başvurdu. Eski eşinin, çocuğunu emzirdiği görüntüleri bile servis ederek oğlunu istismar ettiğini dile getiren dertli koca, oğlunun ismini değiştirmeyi düşündüğünü söyledi. Daha önce de kanalizasyona dönen bu mecrada kendi yataklarından canlı görüntü paylaşan çiftler, gömlek düğmesini açmak için izleyenlerden para isteyen kadınlar görmüştük. Şimdi söyleyin, yukarıdaki başlığı atmakta haksız mıyım? Hatta yetersiz olduğu bile söylenebilir. Zira genelevler sağlık denetimine ve vergiye tâbîler.

'Haber videolarındaki çizgilerin, garip işaretlerin anlamı ne?'

Yüksel Aytuğ yayınlardaki haber videolarının montajlarını da eleştirdi ve sebebini sordu:
Haber videolarında kullanılan saçma sapan görsel efektler yüzünden gözlerimiz de sinirlerimiz de bozuldu. Alelâde bir polisiye haberde tanıklar konuşurken ekran bir anda çizgiler ve garip işaretlerle doluyor. Bunun amacı nedir, bir anlayabilsem? Buradan rica ediyorum, bu efekti uygulayan bir montajcı ya da haber editörü arkadaşım beni arayıp ne maksatla bunu kullandıklarını anlatabilir mi acaba?
Sosyal medya fenomenlerinin silahlı kavgası: Yaralandığı anı canlı yayında paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
TÜRKİYE
Silahlı kavgaya karışan sosyal medya fenomeni tutuklandı
17 Kasım, 22:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала