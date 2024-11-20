Yüksel Aytuğ: Sosyal medya geneleve döndü

"Başta Tik Tok platformunda olmak üzere canlı yayın açıp müstehcen görüntüler eşliğinde sözde sohbet etmek, adeta geçinmenin yolu haline geldi. Ahlaki çürümenin dijital boyutu olarak niteleyebileceğim bu durumun yarattığı polisiye sonuçlar ise sık sık haber bültenlerine de konu olmaya başladı. Ankara'da bir koca, boşanmak üzere olduğu eşini canlı yayın açıp erkeklerle sohbet etmeye zorladı. Kadın "Olmaz, orada benim soyunmamı istiyorlar" deyince koca, kendisi külotlu çorap giyip kamera karşısına geçerek erkeklerle sohbet karşılığı para kazanmaya başladı. Sadece bacaklarını gösteren, sıkıştığı anlarda zorla karısını konuşturan adam, eşi tarafından dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle mahkemeye verildi. İstanbul'da bir adam ise eski eşinin, kendi çocuklarının ismiyle site açtığını, arka planda ise müstehcen görüntüler paylaştığını ileri sürerek mahkemeye başvurdu. Eski eşinin, çocuğunu emzirdiği görüntüleri bile servis ederek oğlunu istismar ettiğini dile getiren dertli koca, oğlunun ismini değiştirmeyi düşündüğünü söyledi. Daha önce de kanalizasyona dönen bu mecrada kendi yataklarından canlı görüntü paylaşan çiftler, gömlek düğmesini açmak için izleyenlerden para isteyen kadınlar görmüştük. Şimdi söyleyin, yukarıdaki başlığı atmakta haksız mıyım? Hatta yetersiz olduğu bile söylenebilir. Zira genelevler sağlık denetimine ve vergiye tâbîler.