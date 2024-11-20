https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/emekli-ve-memur-zammiyla-birlikte-artacak-yeni-65-yas-engelli-evde-bakim-maasi-ne-kadar-olacak-1090585408.html

Memur maaş zammıyla birlikte yeni yılda artacak: 65 yaş, engelli, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammıyla birlikte yeni yılda artacak: 65 yaş, engelli, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlar, maaş zamlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında yapılacak memur zammı ile Sosyal Ekonomik Destek yardımı başta olmak üzere evde bakım... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T09:17+0300

2024-11-20T09:17+0300

2024-11-20T09:24+0300

ekonomi

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

65 yaş aylığı

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Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaş, yeni zam oranlarını hesaplamaya başladı. Emekliler, 6 aylık enflasyon oranlarını, asgari ücretliler ise yıl sonu enflasyonunu bekliyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkını merak ediyor. Ayrıca, sosyal yardım alanlar da memurların alacağı zammı bekliyor; 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi sosyal ödenekler, memurlara yapılacak zam oranında artacak.Sabah'ın haberine göre, Ekim ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oranı yüzde 12.06 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Kasım ve Aralık ayı enflasyonları da buna eklenerek 6 aylık oran ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını gösterecek. Memurlar için oluşacak oran sosyal destekleri de aynı oranda artıracak.Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki tahmininden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15.45 olarak belirleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını ortaya koyuyor. Memurlar ve Memur emeklileri için ise bu tahmine göre 4.95 puanlık enflasyon farkı oluşuyor.Toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayı artışı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 11.25 oranına ulaşıyor. Refah payı ya da eşitleme olmadan Merkez'in tahminine göre memurlar için Ocak artış oranı yüzde 11.25 çıkıyor. Bu oran tüm sosyal desteklere de aynen uygulanacak.Emekliye refah payı verilir mi?Emekli ve memur maaşlarının artışında refah payı eklenip eklenmeyeceği de gündemde. Geçtiğimiz yıl, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, memurlarla eşitlenmişti. Bu yıl da, memurların zammı düşük kalırsa, hem memurlara hem de emeklilere refah payı eklenmesi bekleniyor.Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı kaç TL olacak?Refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek. 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 4 bin 181 TL'lik maaş, yüzde 11.25 artışla 4 bin 652 TL'ye çıkacak. Engelli aylıkları da şu şekilde artacak: Yüzde 40-69 engeli olanlar için 3 bin 338 TL, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 5 bin 7 TL, her ikisi de yüzde 11.25 artacak. Evde bakım parası 9 bin 77 TL'den 10 bin 100 TL'ye yükselecek.Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de aynı oranda artacak. Okul öncesi çocuklar için 4 bin 797 TL, ilköğretimde okuyanlar için 7 bin 195 TL, ortaöğretimde okuyanlar için 7 bin 675 TL, yükseköğrenimde okuyanlar için ise 8 bin 634 TL ödeme yapılacak.

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