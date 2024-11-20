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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/emekli-ve-memur-zammiyla-birlikte-artacak-yeni-65-yas-engelli-evde-bakim-maasi-ne-kadar-olacak-1090585408.html
Memur maaş zammıyla birlikte yeni yılda artacak: 65 yaş, engelli, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Memur maaş zammıyla birlikte yeni yılda artacak: 65 yaş, engelli, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlar, maaş zamlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında yapılacak memur zammı ile Sosyal Ekonomik Destek yardımı başta olmak üzere evde bakım... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T09:17+0300
2024-11-20T09:24+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
65 yaş aylığı
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Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaş, yeni zam oranlarını hesaplamaya başladı. Emekliler, 6 aylık enflasyon oranlarını, asgari ücretliler ise yıl sonu enflasyonunu bekliyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkını merak ediyor. Ayrıca, sosyal yardım alanlar da memurların alacağı zammı bekliyor; 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi sosyal ödenekler, memurlara yapılacak zam oranında artacak.Sabah'ın haberine göre, Ekim ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oranı yüzde 12.06 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Kasım ve Aralık ayı enflasyonları da buna eklenerek 6 aylık oran ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını gösterecek. Memurlar için oluşacak oran sosyal destekleri de aynı oranda artıracak.Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki tahmininden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15.45 olarak belirleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını ortaya koyuyor. Memurlar ve Memur emeklileri için ise bu tahmine göre 4.95 puanlık enflasyon farkı oluşuyor.Toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayı artışı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 11.25 oranına ulaşıyor. Refah payı ya da eşitleme olmadan Merkez'in tahminine göre memurlar için Ocak artış oranı yüzde 11.25 çıkıyor. Bu oran tüm sosyal desteklere de aynen uygulanacak.Emekliye refah payı verilir mi?Emekli ve memur maaşlarının artışında refah payı eklenip eklenmeyeceği de gündemde. Geçtiğimiz yıl, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, memurlarla eşitlenmişti. Bu yıl da, memurların zammı düşük kalırsa, hem memurlara hem de emeklilere refah payı eklenmesi bekleniyor.Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı kaç TL olacak?Refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek. 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 4 bin 181 TL'lik maaş, yüzde 11.25 artışla 4 bin 652 TL'ye çıkacak. Engelli aylıkları da şu şekilde artacak: Yüzde 40-69 engeli olanlar için 3 bin 338 TL, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 5 bin 7 TL, her ikisi de yüzde 11.25 artacak. Evde bakım parası 9 bin 77 TL'den 10 bin 100 TL'ye yükselecek.Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de aynı oranda artacak. Okul öncesi çocuklar için 4 bin 797 TL, ilköğretimde okuyanlar için 7 bin 195 TL, ortaöğretimde okuyanlar için 7 bin 675 TL, yükseköğrenimde okuyanlar için ise 8 bin 634 TL ödeme yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/sahte-dolar-panigi-bankalara-uyari-yazisi-gonderildi-para-sayma-makinesini-bile-atlatiyor-1090584603.html
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emekli maaşı, memur maaşı, sosyal yardım, 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası, sed ödemeleri, enflasyon zammı, asgari ücret zammı, ocak 2024 zamları, memur zammı, bağ-kur emeklisi, ssk emeklisi, toplu sözleşme zammı, , refah payı, engelli yakını maaşı, sosyal ödenek artışı, ocak ayında maaş artışı, engelli ödeneği, 65 yaş üstü maaş, emekli zammı, sosyal destek ödemeleri, çocuk ödeneği, yükseköğrenim desteği, ortaöğretim ödeneği, ilköğretim ödeneği, okul öncesi ödeneği, memur maaş zammı, emekli maaş zammı, ocak 2024 maaş artışı, memur zammı, emekli maaşı artışı, ssk emekli maaşı, bağ-kur emekli maaşı, enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı, merkez bankası tahmini, refah payı, emekli maaşı hesaplama, memur maaşı hesaplama, maaş artışı oranı, 2025 emekli zammı, 2025 memur zammı, sosyal destek ödemeleri, enflasyon oranı, maaş artışı hesaplama, emekli zammı 2025, memur artışı 2025, ssk ve bağ-kur emekli zammı, ocak ayı maaş artışı

Memur maaş zammıyla birlikte yeni yılda artacak: 65 yaş, engelli, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

09:17 20.11.2024 (güncellendi: 09:24 20.11.2024)
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Milyonlar, maaş zamlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında yapılacak memur zammı ile Sosyal Ekonomik Destek yardımı başta olmak üzere evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri de artacak. Peki SED ödemesi ne kadar olacak? Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?
Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaş, yeni zam oranlarını hesaplamaya başladı. Emekliler, 6 aylık enflasyon oranlarını, asgari ücretliler ise yıl sonu enflasyonunu bekliyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkını merak ediyor. Ayrıca, sosyal yardım alanlar da memurların alacağı zammı bekliyor; 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi sosyal ödenekler, memurlara yapılacak zam oranında artacak.
Sabah'ın haberine göre, Ekim ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oranı yüzde 12.06 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Kasım ve Aralık ayı enflasyonları da buna eklenerek 6 aylık oran ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını gösterecek. Memurlar için oluşacak oran sosyal destekleri de aynı oranda artıracak.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki tahmininden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15.45 olarak belirleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını ortaya koyuyor. Memurlar ve Memur emeklileri için ise bu tahmine göre 4.95 puanlık enflasyon farkı oluşuyor.
Toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayı artışı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 11.25 oranına ulaşıyor. Refah payı ya da eşitleme olmadan Merkez'in tahminine göre memurlar için Ocak artış oranı yüzde 11.25 çıkıyor. Bu oran tüm sosyal desteklere de aynen uygulanacak.

Emekliye refah payı verilir mi?

Emekli ve memur maaşlarının artışında refah payı eklenip eklenmeyeceği de gündemde. Geçtiğimiz yıl, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, memurlarla eşitlenmişti. Bu yıl da, memurların zammı düşük kalırsa, hem memurlara hem de emeklilere refah payı eklenmesi bekleniyor.

Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı kaç TL olacak?

Refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek. 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 4 bin 181 TL'lik maaş, yüzde 11.25 artışla 4 bin 652 TL'ye çıkacak. Engelli aylıkları da şu şekilde artacak: Yüzde 40-69 engeli olanlar için 3 bin 338 TL, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 5 bin 7 TL, her ikisi de yüzde 11.25 artacak. Evde bakım parası 9 bin 77 TL'den 10 bin 100 TL'ye yükselecek.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de aynı oranda artacak. Okul öncesi çocuklar için 4 bin 797 TL, ilköğretimde okuyanlar için 7 bin 195 TL, ortaöğretimde okuyanlar için 7 bin 675 TL, yükseköğrenimde okuyanlar için ise 8 bin 634 TL ödeme yapılacak.
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