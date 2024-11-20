Yavaş ve İmamoğlu'ndan birlikte fotoğraf: 'İki yol arkadaşıyız'
© Fotoğrafyavaş ve imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti. İmamoğlu ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda "Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk. Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.
Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık" ifadelerini kullandı.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 20, 2024
Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık.… pic.twitter.com/tuOQekdmhJ
İmamoğlu: Kutuplaşma değil dayanışma içindeyiz
İmamoğlu ise ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk. Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız. Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız. Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak değerlendirmiyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz. Tüm saldırılara karşı partimizle ve milletimizle tek yumruğuz. Bugün bizi ağırlayan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’a evsahipliği için teşekkür ederim
Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 20, 2024
Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız.
Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız.
Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak… pic.twitter.com/qfsFBg4pS7