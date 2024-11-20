https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/washingtonun-ukraynaya-sagladigi-destek-bu-durum-stoklarimizi-tuketiyor-baska-turlu-ifade-etmek-1090582007.html

Washington'un Ukrayna'ya sağladığı destek: 'Bu durum stoklarımızı tüketiyor, başka türlü ifade etmek sahtekarlık olur'

Washington'un Ukrayna'ya sağladığı destek: 'Bu durum stoklarımızı tüketiyor, başka türlü ifade etmek sahtekarlık olur'

Sputnik Türkiye

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Başkanı Amiral Samuel Paparo, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Washington'un Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Amerikan hava savunma... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T02:10+0300

2024-11-20T02:10+0300

2024-11-20T02:10+0300

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ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Başkanı Amiral Samuel Paparo, Brookings Enstitüsü'nün bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Washington'un Ukrayna'ya verdiği desteğin ABD hava savunma stoklarını tükettiğini söyledi.Konuşmasında Paparo, “Bu durum stoklarımızı tüketiyor, başka türlü ifade etmek sahtekarlık olur" ifadelerini kullanarak ABD'nin yüksek teknolojili kabiliyet stoğundan tüketildiğini söyledi.Amiral, sorunların temelinde Patriot sistemleri ve havadan havaya füzelerin transferinin yattığını vurguladı. Bu durumun, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki hazırlık durumunu olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

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abd, pentagon, washington, ukrayna, yardım, askeri yardım, patriot