https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/washingtonun-ukraynaya-sagladigi-destek-bu-durum-stoklarimizi-tuketiyor-baska-turlu-ifade-etmek-1090582007.html
Washington'un Ukrayna'ya sağladığı destek: 'Bu durum stoklarımızı tüketiyor, başka türlü ifade etmek sahtekarlık olur'
Washington'un Ukrayna'ya sağladığı destek: 'Bu durum stoklarımızı tüketiyor, başka türlü ifade etmek sahtekarlık olur'
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ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Başkanı Amiral Samuel Paparo, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Washington'un Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Amerikan hava savunma... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T02:10+0300
2024-11-20T02:10+0300
2024-11-20T02:10+0300
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ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Başkanı Amiral Samuel Paparo, Brookings Enstitüsü'nün bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Washington'un Ukrayna'ya verdiği desteğin ABD hava savunma stoklarını tükettiğini söyledi.Konuşmasında Paparo, “Bu durum stoklarımızı tüketiyor, başka türlü ifade etmek sahtekarlık olur" ifadelerini kullanarak ABD'nin yüksek teknolojili kabiliyet stoğundan tüketildiğini söyledi.Amiral, sorunların temelinde Patriot sistemleri ve havadan havaya füzelerin transferinin yattığını vurguladı. Bu durumun, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki hazırlık durumunu olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/times-kievin-elinde-yaklasik-50-adet-atacms-fuzesi-bulunuyor-1090581671.html
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abd, pentagon, washington, ukrayna, yardım, askeri yardım, patriot
abd, pentagon, washington, ukrayna, yardım, askeri yardım, patriot
Washington'un Ukrayna'ya sağladığı destek: 'Bu durum stoklarımızı tüketiyor, başka türlü ifade etmek sahtekarlık olur'
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Başkanı Amiral Samuel Paparo, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Washington'un Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Amerikan hava savunma rezervlerinin tükendiğini söyledi.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Başkanı Amiral Samuel Paparo, Brookings Enstitüsü'nün bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Washington'un Ukrayna'ya verdiği desteğin ABD hava savunma stoklarını tükettiğini söyledi.
Konuşmasında Paparo, “Bu durum stoklarımızı tüketiyor, başka türlü ifade etmek sahtekarlık olur" ifadelerini kullanarak ABD'nin yüksek teknolojili kabiliyet stoğundan tüketildiğini söyledi.
Amiral, sorunların temelinde Patriot sistemleri ve havadan havaya füzelerin transferinin yattığını vurguladı. Bu durumun, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki hazırlık durumunu olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.