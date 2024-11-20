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Times: Kiev'in elinde yaklaşık 50 adet ATACMS füzesi bulunuyor
Times: Kiev'in elinde yaklaşık 50 adet ATACMS füzesi bulunuyor
Sputnik Türkiye
Times gazetesi Kiev'in elinde yaklaşık 50 adet ABD yapımı ATACMS füzesi olduğunu öne sürdü. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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İngiliz Times gazetesinde yer alan habere göre, Kiev'in elinde yaklaşık 50 adet Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzesi bulunuyor.Haberde, “Pentagon herhangi bir rakam vermese de, Kiev hükümetinin şu anda sadece 50 civarında füzeye sahip olduğu düşünülüyor” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, yeterli sayıda fırlatıcıya rağmen, sınırlı tedarik nedeniyle bu füzelerin azlığına dikkat çekildi.New York Times gazetesi, isimlerini açıklamadığı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı.Ukrayna basını, 19 Kasım'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın uluslararası tanınmış sınırları içindeki topraklarını ilk kez ATACMS balistik füzeleriyle vurduğunu ileri sürmüştü. Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu bilgiyi doğrulamamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.Salı günü, Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına ilişkin devlet başkanı kararnamesi yayınlandı. Belge, diğer hususların yanı sıra seyir füzeleri ve İHA'lar da dahil olmak üzere uzay saldırı silahlarının toplu olarak ateşlendiğine ve Rusya sınırını geçtiğine dair güvenilir bilgi alınması halinde nükleer silaha başvurulmasını öngörüyor.Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın derinliklerine saldırı izni verilmesi durumunun yeni bir gerginlik sürecine yol açacağını ifade etmişti.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma kararları konusunda Moskova'nın tutumunu net bir şekilde formüle ettiğini anımsatmıştı.
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the times, atacms, ukrayna, kiev, rusya, new york times, joe biden, ukrayna silahlı kuvvetleri, bryansk, rusya savunma bakanlığı, nükleer doktrin, dmitriy peskov, vladimir putin
the times, atacms, ukrayna, kiev, rusya, new york times, joe biden, ukrayna silahlı kuvvetleri, bryansk, rusya savunma bakanlığı, nükleer doktrin, dmitriy peskov, vladimir putin

Times: Kiev'in elinde yaklaşık 50 adet ATACMS füzesi bulunuyor

01:28 20.11.2024
© Wikipedia / Public DomainATACMS Army Tactical Missile System
ATACMS Army Tactical Missile System - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Wikipedia / Public Domain
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Times gazetesi Kiev'in elinde yaklaşık 50 adet ABD yapımı ATACMS füzesi olduğunu öne sürdü.
İngiliz Times gazetesinde yer alan habere göre, Kiev'in elinde yaklaşık 50 adet Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzesi bulunuyor.
Haberde, “Pentagon herhangi bir rakam vermese de, Kiev hükümetinin şu anda sadece 50 civarında füzeye sahip olduğu düşünülüyor” ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, yeterli sayıda fırlatıcıya rağmen, sınırlı tedarik nedeniyle bu füzelerin azlığına dikkat çekildi.
New York Times gazetesi, isimlerini açıklamadığı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı.
Ukrayna basını, 19 Kasım'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın uluslararası tanınmış sınırları içindeki topraklarını ilk kez ATACMS balistik füzeleriyle vurduğunu ileri sürmüştü. Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu bilgiyi doğrulamamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.
Salı günü, Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına ilişkin devlet başkanı kararnamesi yayınlandı. Belge, diğer hususların yanı sıra seyir füzeleri ve İHA'lar da dahil olmak üzere uzay saldırı silahlarının toplu olarak ateşlendiğine ve Rusya sınırını geçtiğine dair güvenilir bilgi alınması halinde nükleer silaha başvurulmasını öngörüyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın derinliklerine saldırı izni verilmesi durumunun yeni bir gerginlik sürecine yol açacağını ifade etmişti.
Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma kararları konusunda Moskova'nın tutumunu net bir şekilde formüle ettiğini anımsatmıştı.
Nükleer silah - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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