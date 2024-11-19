https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/buyuk-alisveris-sitesi-resmen-satildi-kazak-sirket-aldi-1090563253.html

Büyük alışveriş sitesi resmen satıldı: Kazak şirket aldı

Büyük alışveriş sitesi resmen satıldı: Kazak şirket aldı

Sputnik Türkiye

Online alışveriş platformu Hepsiburada, Kazakistan'ın online alışveriş platformuna satılması gündemdeydi. Rekabet Kurulu, alışveriş sitesinin satışına onay... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T15:22+0300

2024-11-19T15:22+0300

2024-11-19T15:55+0300

ekonomi

hepsiburada

kazak

satış

rekabet kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090564221_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_2a70e4e4b705db443c786dcfe3c3dc64.jpg

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın satışı onaylandı.Rekabet Kurulu, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verdi.Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in yüzde 65.41'ini 1.13 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmıştı.Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65.4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle anlaşma yapılmıştı.Anlaşmaya göre, 1.13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526.9 milyon doları kapanış ardından 6 ay içinde ödenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231212/internetten-alisveriste-yeni-donem-basliyor-tarih-verildi-artik-odemeyi-tuketici-yapacak-1078359689.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hepsiburada kimin, hepsiburada satıldı mı son dakika, hepsiburada kime satıldı, hepsiburada ne zaman satıldı, hepsiburadayı kim satın aldı, hepsiburada ne kadara satıldı