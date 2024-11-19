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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/buyuk-alisveris-sitesi-resmen-satildi-kazak-sirket-aldi-1090563253.html
Büyük alışveriş sitesi resmen satıldı: Kazak şirket aldı
Büyük alışveriş sitesi resmen satıldı: Kazak şirket aldı
Sputnik Türkiye
Online alışveriş platformu Hepsiburada, Kazakistan'ın online alışveriş platformuna satılması gündemdeydi. Rekabet Kurulu, alışveriş sitesinin satışına onay... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T15:22+0300
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ekonomi
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E-ticaret platformu Hepsiburada'nın satışı onaylandı.Rekabet Kurulu, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verdi.Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in yüzde 65.41'ini 1.13 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmıştı.Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65.4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle anlaşma yapılmıştı.Anlaşmaya göre, 1.13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526.9 milyon doları kapanış ardından 6 ay içinde ödenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231212/internetten-alisveriste-yeni-donem-basliyor-tarih-verildi-artik-odemeyi-tuketici-yapacak-1078359689.html
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Büyük alışveriş sitesi resmen satıldı: Kazak şirket aldı

15:22 19.11.2024 (güncellendi: 15:55 19.11.2024)
© AAAlışveriş
Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA
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Online alışveriş platformu Hepsiburada, Kazakistan'ın online alışveriş platformuna satılması gündemdeydi. Rekabet Kurulu, alışveriş sitesinin satışına onay verdi.
E-ticaret platformu Hepsiburada'nın satışı onaylandı.
Rekabet Kurulu, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in yüzde 65.41'ini 1.13 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmıştı.
Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65.4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle anlaşma yapılmıştı.
Anlaşmaya göre, 1.13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526.9 milyon doları kapanış ardından 6 ay içinde ödenecek.
Kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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İnternetten alışverişte yeni dönem iddiası: Tarih verildi, artık ödemeyi tüketici yapacak
12 Aralık 2023, 13:13
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