https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/tuzladaki-geri-gonderme-merkezinde-kotu-muamele-iddiasina-goc-idaresi-baskanligindan-aciklama-1090581874.html
Tuzla'daki geri gönderme merkezinde kötü muamele iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama
Tuzla'daki geri gönderme merkezinde kötü muamele iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde bir göçmenin kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları sonrası Göç İdaresi Başkanlığı söz konusu iddianın soruşturulduğun... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T01:50+0300
2024-11-20T01:50+0300
2024-11-20T01:50+0300
türkiye
tuzla
göç idaresi
il göç idaresi müdürlüğü
kötü muamele
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Göç İdaresi Başkanlığı, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili açıklamada bulundu.İddialar sonrası basın açıklaması yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada olayın mülkiye ve jandarma müfettişlerince tüm yönleriyle ve büyük titizlikle soruşturulduğu bildirildi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mansur-yavas-ankara-buyuksehir-belediyesinde-2-yoneticiyi-gecici-olarak-gorevden-aldi-1090580950.html
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tuzla, göç idaresi, il göç idaresi müdürlüğü, kötü muamele
tuzla, göç idaresi, il göç idaresi müdürlüğü, kötü muamele
Tuzla'daki geri gönderme merkezinde kötü muamele iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama
Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde bir göçmenin kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları sonrası Göç İdaresi Başkanlığı söz konusu iddianın soruşturulduğun açıkladı.
Göç İdaresi Başkanlığı, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili açıklamada bulundu.
İddialar sonrası basın açıklaması yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada olayın mülkiye ve jandarma müfettişlerince tüm yönleriyle ve büyük titizlikle soruşturulduğu bildirildi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) 12 Kasım 2024 tarihli kararına konu olan ve geri gönderme merkezinde yaşandığı iddia edilen olay, mülkiye ve jandarma müfettişleri tarafından tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle soruşturulmaktadır."