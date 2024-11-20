Tuzla'daki geri gönderme merkezinde kötü muamele iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) 12 Kasım 2024 tarihli kararına konu olan ve geri gönderme merkezinde yaşandığı iddia edilen olay, mülkiye ve jandarma müfettişleri tarafından tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle soruşturulmaktadır."