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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mansur-yavas-ankara-buyuksehir-belediyesinde-2-yoneticiyi-gecici-olarak-gorevden-aldi-1090580950.html
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2 yöneticiyi geçici olarak görevden aldı
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2 yöneticiyi geçici olarak görevden aldı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devam eden konser soruşturması kapsamında ABB Başkanı Yavaş, 2 yöneticiyi soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T00:44+0300
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türkiye
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından gerçekleştirilen konserlerle ilgili soruşturmada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt'u geçici olarak görevden aldığı bildirildi. Yavaş belediye bünyesinde konser harcamalarına yönelik yürütülen idari soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici süreyle görevden aldı.Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ödeme yapıldığı yönündeki iddialar sonrası Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatıldığı duyurulmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 13 Kasım 2024'de konserler hakkında inceleme başlattığını açıklamıştı.Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserlerinde Ebru Gündeş'in 69 milyon lira, Mor ve Ötesi'nin 71 milyon lira, Mert Demir'in 10 milyon lira, Candan Erçetin ve Murda'nın ise 80 milyon lira aldığı iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mansur-yavas-tum-organizasyon-ve-etkinliklere-iliskin-harcama-raporu-yayinladi--1090411162.html
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mansur yavaş, konser, abb, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, konser, abb, ankara büyükşehir belediyesi

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2 yöneticiyi geçici olarak görevden aldı

00:44 20.11.2024 (güncellendi: 00:53 20.11.2024)
© AA / Fatih KurtAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA / Fatih Kurt
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Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devam eden konser soruşturması kapsamında ABB Başkanı Yavaş, 2 yöneticiyi soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden aldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından gerçekleştirilen konserlerle ilgili soruşturmada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt'u geçici olarak görevden aldığı bildirildi.
Yavaş belediye bünyesinde konser harcamalarına yönelik yürütülen idari soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici süreyle görevden aldı.
Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ödeme yapıldığı yönündeki iddialar sonrası Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatıldığı duyurulmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 13 Kasım 2024'de konserler hakkında inceleme başlattığını açıklamıştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserlerinde Ebru Gündeş'in 69 milyon lira, Mor ve Ötesi'nin 71 milyon lira, Mert Demir'in 10 milyon lira, Candan Erçetin ve Murda'nın ise 80 milyon lira aldığı iddia edilmişti.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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Mansur Yavaş 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' yayınladı
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