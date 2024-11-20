https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/turkiyede-bir-ilk-besiktas-mobil-uygulama-ile-bilet-satacak-1090621479.html
Türkiye'de bir ilk: Beşiktaş mobil uygulama ile bilet satacak
Türkiye'de bir ilk: Beşiktaş mobil uygulama ile bilet satacak
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni mobil uygulaması SuperApp'i düzenlenen lansmanda tanıttı. Siyah Beyazlı takımın Başkanı Hasan Arat Türkiye'de ilk kez mobil... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T18:55+0300
2024-11-20T18:55+0300
2024-11-20T18:55+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
maç
bilet
bilet satışı
online bilet
e-bilet
bilet iptali
forma
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü mobil uygulama ile maç biletlerini kendi sistemi üzerinden satacağını duyurdu.Trendyol Süper Lig takımlarından Beşiktaş yeni uygulaması SuperApp'i resmi olarak tanıttı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat uygulama üzerinde maç bileti satışı yapılacağını belirtti. Siyah Beyazlı takımın Beşiktaş Dijital şirketini 1 milyon liraya kurduğunu açıklayan Başkan Hasan Arat ''Beşiktaş Dijital diye şirket kurduk. Teknokent'te 1 milyon sermaye harcandı. Beşiktaş burada ilk kez bilet satışı yapacak'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/besiktas-maccabi-tel-aviv-maci-macaristanin-debrecen-sehrinde-seyircisiz-oynanacak-1090276443.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, bilet, bilet satışı, online bilet, e-bilet , bilet iptali, forma, forma satışı, hasan arat, uygulama, mobil uygulama
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, bilet, bilet satışı, online bilet, e-bilet , bilet iptali, forma, forma satışı, hasan arat, uygulama, mobil uygulama
Türkiye'de bir ilk: Beşiktaş mobil uygulama ile bilet satacak
Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni mobil uygulaması SuperApp'i düzenlenen lansmanda tanıttı. Siyah Beyazlı takımın Başkanı Hasan Arat Türkiye'de ilk kez mobil uygulama ile Beşiktaş maçlarının biletlerinin platform üzerinden satılacağını açıkladı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü mobil uygulama ile maç biletlerini kendi sistemi üzerinden satacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig takımlarından Beşiktaş yeni uygulaması SuperApp'i resmi olarak tanıttı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat uygulama üzerinde maç bileti satışı yapılacağını belirtti. Siyah Beyazlı takımın Beşiktaş Dijital şirketini 1 milyon liraya kurduğunu açıklayan Başkan Hasan Arat ''Beşiktaş Dijital diye şirket kurduk. Teknokent'te 1 milyon sermaye harcandı. Beşiktaş burada ilk kez bilet satışı yapacak'' açıklamasında bulundu.