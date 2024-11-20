https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/turkiyede-bir-ilk-besiktas-mobil-uygulama-ile-bilet-satacak-1090621479.html

Türkiye'de bir ilk: Beşiktaş mobil uygulama ile bilet satacak

Türkiye'de bir ilk: Beşiktaş mobil uygulama ile bilet satacak

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni mobil uygulaması SuperApp'i düzenlenen lansmanda tanıttı. Siyah Beyazlı takımın Başkanı Hasan Arat Türkiye'de ilk kez mobil... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T18:55+0300

2024-11-20T18:55+0300

2024-11-20T18:55+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

maç

bilet

bilet satışı

online bilet

e-bilet

bilet iptali

forma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/03/1078041007_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_bae2f40913c556301bb1a2730e318ef5.jpg

Beşiktaş Jimnastik Kulübü mobil uygulama ile maç biletlerini kendi sistemi üzerinden satacağını duyurdu.Trendyol Süper Lig takımlarından Beşiktaş yeni uygulaması SuperApp'i resmi olarak tanıttı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat uygulama üzerinde maç bileti satışı yapılacağını belirtti. Siyah Beyazlı takımın Beşiktaş Dijital şirketini 1 milyon liraya kurduğunu açıklayan Başkan Hasan Arat ''Beşiktaş Dijital diye şirket kurduk. Teknokent'te 1 milyon sermaye harcandı. Beşiktaş burada ilk kez bilet satışı yapacak'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/besiktas-maccabi-tel-aviv-maci-macaristanin-debrecen-sehrinde-seyircisiz-oynanacak-1090276443.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, bilet, bilet satışı, online bilet, e-bilet , bilet iptali, forma, forma satışı, hasan arat, uygulama, mobil uygulama