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Türkiye'de bir ilk: Beşiktaş mobil uygulama ile bilet satacak
Türkiye'de bir ilk: Beşiktaş mobil uygulama ile bilet satacak
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni mobil uygulaması SuperApp'i düzenlenen lansmanda tanıttı. Siyah Beyazlı takımın Başkanı Hasan Arat Türkiye'de ilk kez mobil... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T18:55+0300
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü mobil uygulama ile maç biletlerini kendi sistemi üzerinden satacağını duyurdu.Trendyol Süper Lig takımlarından Beşiktaş yeni uygulaması SuperApp'i resmi olarak tanıttı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat uygulama üzerinde maç bileti satışı yapılacağını belirtti. Siyah Beyazlı takımın Beşiktaş Dijital şirketini 1 milyon liraya kurduğunu açıklayan Başkan Hasan Arat ''Beşiktaş Dijital diye şirket kurduk. Teknokent'te 1 milyon sermaye harcandı. Beşiktaş burada ilk kez bilet satışı yapacak'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/besiktas-maccabi-tel-aviv-maci-macaristanin-debrecen-sehrinde-seyircisiz-oynanacak-1090276443.html
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Türkiye'de bir ilk: Beşiktaş mobil uygulama ile bilet satacak

18:55 20.11.2024
© AA / Esra BilginHasan Arat
Hasan Arat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA / Esra Bilgin
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni mobil uygulaması SuperApp'i düzenlenen lansmanda tanıttı. Siyah Beyazlı takımın Başkanı Hasan Arat Türkiye'de ilk kez mobil uygulama ile Beşiktaş maçlarının biletlerinin platform üzerinden satılacağını açıkladı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü mobil uygulama ile maç biletlerini kendi sistemi üzerinden satacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig takımlarından Beşiktaş yeni uygulaması SuperApp'i resmi olarak tanıttı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat uygulama üzerinde maç bileti satışı yapılacağını belirtti. Siyah Beyazlı takımın Beşiktaş Dijital şirketini 1 milyon liraya kurduğunu açıklayan Başkan Hasan Arat ''Beşiktaş Dijital diye şirket kurduk. Teknokent'te 1 milyon sermaye harcandı. Beşiktaş burada ilk kez bilet satışı yapacak'' açıklamasında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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