https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ogrencilerden-italyan-vizesi-isyani-egitim-hakkimiz-engelleniyor-burslarimizi-kaybedecegiz-1090399452.html

Öğrencilerden İtalyan vizesi isyanı: Eğitim hakkımız engelleniyor, burslarımızı kaybedeceğiz

Öğrencilerden İtalyan vizesi isyanı: Eğitim hakkımız engelleniyor, burslarımızı kaybedeceğiz

Sputnik Türkiye

Türk vatandaşlarının vize sorunu giderek büyürken bu kez de yurt dışında eğitim almak için hak kazanan öğrenciler vize alamadıkları için isyan etti... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T15:24+0300

2024-11-14T15:24+0300

2024-11-14T15:24+0300

türkiye

vize

vize muafiyeti

vize serbestisi

vize krizi

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vize başvuru

italya

eğitim

yurt dışı çıkışı

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Turistik seyahat ya da iş gezisi için yurt dışına gitmek isteyenlerin önündeki en büyük engel haline gelen vize sorunu büyüyor. Eğitim amacıyla yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler 'vize' alamadıkları için eğitim haklarını kaybedeceklerini belirtirken, İtalyan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek yaşanan duruma isyan ettiler. Eğitim hakkımızı kaybedeceğizİtalya'da eğitim hakkı kazandıklarını ancak çeşitli nedenlerle vize alamadıklarını belirten öğrenciler, mağdur olduklarını ifade etti. Vize mağduru olduklarını gözyaşı dökerek anlatan veli Canan Yılmaz, yaklaşık 900 öğrencinin benzer sorunlar yaşadığını söyledi.Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığına seslenen Yılmaz, "Bolonya Üniversitesinden kabul aldı. Dersleri başladı, ayın 30'undan sonra aldıkları vizenin hiçbir önemi yok. Bursları yandı çocukların." dedi. Şimdiye kadar 7 kez uçak bileti değiştirdiklerini belirten Yılmaz, 3 aydır sürecin devam ettiğini aktardı.Üniversite kaydımızı silecekHaziran ayında başvuru yaptığını ve 100 gündür sürecin devam ettiğini dile getiren öğrenci Mehmet Çelik de "Temel insan hakkımız olan eğitim hakkımız açık bir şekilde ihlal ediliyor. Çok büyük bir mağduriyete uğratılıyoruz. Sadece iki haftamız kaldı. 2 hafta sonunda üniversite portalına vizelerimizi yüklememiz gerekiyor. Yoksa üniversite kaydımız silinecek. Bütün bu süreç boşuna gitmiş olacak." diye konuştu.

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vize sorunu, vize krizi, vize nasıl alınır, vize alamayanlar, vize serbestisi,