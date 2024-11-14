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Öğrencilerden İtalyan vizesi isyanı: Eğitim hakkımız engelleniyor, burslarımızı kaybedeceğiz
Öğrencilerden İtalyan vizesi isyanı: Eğitim hakkımız engelleniyor, burslarımızı kaybedeceğiz
Sputnik Türkiye
Türk vatandaşlarının vize sorunu giderek büyürken bu kez de yurt dışında eğitim almak için hak kazanan öğrenciler vize alamadıkları için isyan etti... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T15:24+0300
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Turistik seyahat ya da iş gezisi için yurt dışına gitmek isteyenlerin önündeki en büyük engel haline gelen vize sorunu büyüyor. Eğitim amacıyla yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler 'vize' alamadıkları için eğitim haklarını kaybedeceklerini belirtirken, İtalyan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek yaşanan duruma isyan ettiler. Eğitim hakkımızı kaybedeceğizİtalya'da eğitim hakkı kazandıklarını ancak çeşitli nedenlerle vize alamadıklarını belirten öğrenciler, mağdur olduklarını ifade etti. Vize mağduru olduklarını gözyaşı dökerek anlatan veli Canan Yılmaz, yaklaşık 900 öğrencinin benzer sorunlar yaşadığını söyledi.Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığına seslenen Yılmaz, "Bolonya Üniversitesinden kabul aldı. Dersleri başladı, ayın 30'undan sonra aldıkları vizenin hiçbir önemi yok. Bursları yandı çocukların." dedi. Şimdiye kadar 7 kez uçak bileti değiştirdiklerini belirten Yılmaz, 3 aydır sürecin devam ettiğini aktardı.Üniversite kaydımızı silecekHaziran ayında başvuru yaptığını ve 100 gündür sürecin devam ettiğini dile getiren öğrenci Mehmet Çelik de "Temel insan hakkımız olan eğitim hakkımız açık bir şekilde ihlal ediliyor. Çok büyük bir mağduriyete uğratılıyoruz. Sadece iki haftamız kaldı. 2 hafta sonunda üniversite portalına vizelerimizi yüklememiz gerekiyor. Yoksa üniversite kaydımız silinecek. Bütün bu süreç boşuna gitmiş olacak." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/yunan-adalarina-kapida-vize-2-gun-durdu-1088738550.html
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vize sorunu, vize krizi, vize nasıl alınır, vize alamayanlar, vize serbestisi,
vize sorunu, vize krizi, vize nasıl alınır, vize alamayanlar, vize serbestisi,

Öğrencilerden İtalyan vizesi isyanı: Eğitim hakkımız engelleniyor, burslarımızı kaybedeceğiz

15:24 14.11.2024
© Oğuz Yetervize mağduru
vize mağduru - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Oğuz Yeter
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Türk vatandaşlarının vize sorunu giderek büyürken bu kez de yurt dışında eğitim almak için hak kazanan öğrenciler vize alamadıkları için isyan etti. Öğrenciler, İtalyan Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakarak durumu protesto etti.
Turistik seyahat ya da iş gezisi için yurt dışına gitmek isteyenlerin önündeki en büyük engel haline gelen vize sorunu büyüyor. Eğitim amacıyla yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler 'vize' alamadıkları için eğitim haklarını kaybedeceklerini belirtirken, İtalyan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek yaşanan duruma isyan ettiler.

Eğitim hakkımızı kaybedeceğiz

İtalya'da eğitim hakkı kazandıklarını ancak çeşitli nedenlerle vize alamadıklarını belirten öğrenciler, mağdur olduklarını ifade etti. Vize mağduru olduklarını gözyaşı dökerek anlatan veli Canan Yılmaz, yaklaşık 900 öğrencinin benzer sorunlar yaşadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığına seslenen Yılmaz, "Bolonya Üniversitesinden kabul aldı. Dersleri başladı, ayın 30'undan sonra aldıkları vizenin hiçbir önemi yok. Bursları yandı çocukların." dedi. Şimdiye kadar 7 kez uçak bileti değiştirdiklerini belirten Yılmaz, 3 aydır sürecin devam ettiğini aktardı.

Üniversite kaydımızı silecek

Haziran ayında başvuru yaptığını ve 100 gündür sürecin devam ettiğini dile getiren öğrenci Mehmet Çelik de "Temel insan hakkımız olan eğitim hakkımız açık bir şekilde ihlal ediliyor. Çok büyük bir mağduriyete uğratılıyoruz. Sadece iki haftamız kaldı. 2 hafta sonunda üniversite portalına vizelerimizi yüklememiz gerekiyor. Yoksa üniversite kaydımız silinecek. Bütün bu süreç boşuna gitmiş olacak." diye konuştu.
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