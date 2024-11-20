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Tüketiciyi aldatan reklamlara yılın 11 ayında yaklaşık 224 milyon lira ceza: Tüketicilere indirim uyarısı
Tüketiciyi aldatan reklamlara yılın 11 ayında yaklaşık 224 milyon lira ceza: Tüketicilere indirim uyarısı
Sputnik Türkiye
Reklam Kurulu, yılın 11 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 509 dosyada durdurma ve 223 milyon 939 bin 186 lira para... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T09:39+0300
2024-11-20T09:39+0300
türkiye
kasım
indirim
efsane indirim
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurulun kasım ayı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi.Bu ay ele alınan 164 dosyadan 151'inin mevzuata aykırı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca eksik bilgilendirme nedeniyle müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyideleri kararlaştırıldı. Bu yılın 11 ayında Kurul tarafından bin 704 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1509 dosya hakkında durdurma cezası, 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası ile erişim engeli uygulanmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.Tüketicilere indirim uyarısıAçıklamada, Kurul tarafından indirimli satışlara ilişkin çok sayıda reklam ve ticari uygulama için de inceleme kararı alındığına dikkat çekilerek, incelemesi tamamlanan 14 dosyadan 12'sinin aykırı bulunduğu aktarıldı.Kasım indirimlerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, tüketicilere şu uyarılarda bulunuldu:"Tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları için alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz etmektedir."
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kasım, indirim, efsane indirim, ticaret bakanlığı
kasım, indirim, efsane indirim, ticaret bakanlığı

Tüketiciyi aldatan reklamlara yılın 11 ayında yaklaşık 224 milyon lira ceza: Tüketicilere indirim uyarısı

09:39 20.11.2024
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA
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Reklam Kurulu, yılın 11 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 509 dosyada durdurma ve 223 milyon 939 bin 186 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurulun kasım ayı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi.
Bu ay ele alınan 164 dosyadan 151'inin mevzuata aykırı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca eksik bilgilendirme nedeniyle müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyideleri kararlaştırıldı. Bu yılın 11 ayında Kurul tarafından bin 704 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1509 dosya hakkında durdurma cezası, 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası ile erişim engeli uygulanmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Tüketicilere indirim uyarısı

Açıklamada, Kurul tarafından indirimli satışlara ilişkin çok sayıda reklam ve ticari uygulama için de inceleme kararı alındığına dikkat çekilerek, incelemesi tamamlanan 14 dosyadan 12'sinin aykırı bulunduğu aktarıldı.
Kasım indirimlerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, tüketicilere şu uyarılarda bulunuldu:
"Tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları için alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz etmektedir."
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