https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/meteorolojiden-haritali-uyari-sicakliklar-ciddi-derecede-dusecek-kuvvetli-geliyor-istanbula-kar-1090583000.html

Meteoroloji'den haritalı uyarı, sıcaklıklar ciddi derecede düşecek: Kuvvetli geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den haritalı uyarı, sıcaklıklar ciddi derecede düşecek: Kuvvetli geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin haritasını yeniledi. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren hissedilir derecede düşecek. Çarşamba günü... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T06:43+0300

2024-11-20T06:43+0300

2024-11-20T06:48+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminini paylaştı. Çarşamba’dan itibaren 3 gün Marmara, Ege, İç Anadolu’da lodos etkili olacak. Özellikle perşembe ve cumartesi günleri için İstanbul dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümüne sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Pazar günü hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Soğuk havanın gelişiyle beraber "İstanbul'a ne zaman kar yağacak, kar hangi illerde bekleniyor" soruları da yanıt bekliyor. İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'nin haritasına göre, pazar günü 36 ilde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteoroloji uzmanlarına göre, pazar günü İstanbul'a da kar yağabilir. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Perşembe günü lodos ile birlikte Batı ve iç bölgelerde sıcaklık bugüne göre 6-7 derece artacak. Cumartesi akşam ve pazar günü hızla 10 derece azalacak. Cumartesi Marmara'dan kuvvetli yağış girecek. Bu hava iç bölgelerde gece ve pazar günü kar yağışlarına neden olabilecek" uyarısında bulundu. İstanbullular cumartesi gününe dikkatMeteoroloji Uzmanı Dilek Şen de perşembe ve cumartesi günü için İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini dile getiren Çalışkan, "Ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu ya kar getirecek" dedi. Çalışkan, soğuk havayla birlikte cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini belirtti.Bugün hava nasıl olacak? 20 Kasım il il hava durumuMeteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 20°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 19°CParçalı bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 19°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 15°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/meteoroloji-uzmani-dilek-caliskan-tarih-verip-uyardi-istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-bekleniyor-1090556077.html

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