https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/tuketicilere-onemli-uyari-kredi-kartina-komisyon-isteyen-isletmeleri-sikayet-edin-paranizi-faiziyle-1090602032.html

Tüketicilere önemli uyarı: Kredi kartına komisyon isteyen işletmeleri şikayet edin, paranızı faiziyle geri alın

Tüketicilere önemli uyarı: Kredi kartına komisyon isteyen işletmeleri şikayet edin, paranızı faiziyle geri alın

Sputnik Türkiye

Bazı işletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon istemesinin kanuna aykırı olduğunu söyleyen TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, tüketicileri... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T13:50+0300

2024-11-20T13:50+0300

2024-11-20T13:50+0300

ekonomi

kredi kartı

komisyon

yasadışı

tükonfed

üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili ibrahim güllü

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Başta tütün ürünleri olmak üzere bazı ürünlerin satışında kredi kartı kullanan tüketiciler 'komisyon' adı altında fazla para ödemek zorunda kalıyor. Bu konuda tüketicileri uyaran Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, bunun yasalara aykırı olduğunu belirterek, "Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir." dedi. Kredi kartından alınan komisyon nasıl geri alınır? Hangi işlemleri yapmak gerekiyor? Komisyonu geri alabilmek için nereye başvurulmalı?Kanuna aykırı davranıyorlarİşletmelerin tüketicilerden ek ücret talep etmesiyle ilgili şikayetler hakkında konuşan TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, kredi kartıyla yapılan ödemelerde işletme sahibinin tüketiciden ek ücret talep etmesinin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 17. Maddesi'ne aykırılık oluşturduğunu söyledi. Güllü sözlerini şöyle sürdürdü: Şikayet edilirse sözleşmesi bile feshedilirBu zorunluluğun indirim dönemlerinde de geçerli olduğunu söyleyen Güllü, işyerlerinin, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon ve benzeri bir isim altında ilave ödeme bulunmasını isteyemeyeceğinin altını çizdi. Bu hükme aykırı davranılması durumunda, üye işyerinin anlaşmasını yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesinin feshedileceği bilgisini veren Güllü, bu durumda işyeriyle 1 yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağını vurguladı.Kredi kartından kesilen 'komisyon' nasıl geri alınır?Güllü, kredi kartıyla ödeme yapılması nedeniyle komisyon, hizmet bedeli veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan işletmelere verilen cezayı şöyle açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/eft-ve-fast-islemlerinde-onemli-degisiklik-ek-ucret-uygulamasi-kaldirildi-1090420540.html

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