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Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası verildi
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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/tuketicilere-onemli-uyari-kredi-kartina-komisyon-isteyen-isletmeleri-sikayet-edin-paranizi-faiziyle-1090602032.html
Tüketicilere önemli uyarı: Kredi kartına komisyon isteyen işletmeleri şikayet edin, paranızı faiziyle geri alın
Tüketicilere önemli uyarı: Kredi kartına komisyon isteyen işletmeleri şikayet edin, paranızı faiziyle geri alın
Sputnik Türkiye
Bazı işletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon istemesinin kanuna aykırı olduğunu söyleyen TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, tüketicileri... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T13:50+0300
2024-11-20T13:50+0300
ekonomi
kredi kartı
komisyon
yasadışı
tükonfed
üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili ibrahim güllü
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Başta tütün ürünleri olmak üzere bazı ürünlerin satışında kredi kartı kullanan tüketiciler 'komisyon' adı altında fazla para ödemek zorunda kalıyor. Bu konuda tüketicileri uyaran Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, bunun yasalara aykırı olduğunu belirterek, "Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir." dedi. Kredi kartından alınan komisyon nasıl geri alınır? Hangi işlemleri yapmak gerekiyor? Komisyonu geri alabilmek için nereye başvurulmalı?Kanuna aykırı davranıyorlarİşletmelerin tüketicilerden ek ücret talep etmesiyle ilgili şikayetler hakkında konuşan TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, kredi kartıyla yapılan ödemelerde işletme sahibinin tüketiciden ek ücret talep etmesinin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 17. Maddesi'ne aykırılık oluşturduğunu söyledi. Güllü sözlerini şöyle sürdürdü: Şikayet edilirse sözleşmesi bile feshedilirBu zorunluluğun indirim dönemlerinde de geçerli olduğunu söyleyen Güllü, işyerlerinin, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon ve benzeri bir isim altında ilave ödeme bulunmasını isteyemeyeceğinin altını çizdi. Bu hükme aykırı davranılması durumunda, üye işyerinin anlaşmasını yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesinin feshedileceği bilgisini veren Güllü, bu durumda işyeriyle 1 yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağını vurguladı.Kredi kartından kesilen 'komisyon' nasıl geri alınır?Güllü, kredi kartıyla ödeme yapılması nedeniyle komisyon, hizmet bedeli veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan işletmelere verilen cezayı şöyle açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/eft-ve-fast-islemlerinde-onemli-degisiklik-ek-ucret-uygulamasi-kaldirildi-1090420540.html
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kredi kartı komisyon iade, kredi kartı hizmet bedeli iade, kredi kartı komisyon nasıl geri alınır, kredi kartı komisyonu yasal mı, kredi kartı komisyonu nereye şikayet edilir,
kredi kartı komisyon iade, kredi kartı hizmet bedeli iade, kredi kartı komisyon nasıl geri alınır, kredi kartı komisyonu yasal mı, kredi kartı komisyonu nereye şikayet edilir,

Tüketicilere önemli uyarı: Kredi kartına komisyon isteyen işletmeleri şikayet edin, paranızı faiziyle geri alın

13:50 20.11.2024
© İHA / DAN PELEDkart - kredi kartı
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© İHA / DAN PELED
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Bazı işletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon istemesinin kanuna aykırı olduğunu söyleyen TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, tüketicileri şikayetçi olmaları konusunda uyardı.
Başta tütün ürünleri olmak üzere bazı ürünlerin satışında kredi kartı kullanan tüketiciler 'komisyon' adı altında fazla para ödemek zorunda kalıyor. Bu konuda tüketicileri uyaran Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, bunun yasalara aykırı olduğunu belirterek, "Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir." dedi. Kredi kartından alınan komisyon nasıl geri alınır? Hangi işlemleri yapmak gerekiyor? Komisyonu geri alabilmek için nereye başvurulmalı?

Kanuna aykırı davranıyorlar

İşletmelerin tüketicilerden ek ücret talep etmesiyle ilgili şikayetler hakkında konuşan TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, kredi kartıyla yapılan ödemelerde işletme sahibinin tüketiciden ek ücret talep etmesinin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 17. Maddesi'ne aykırılık oluşturduğunu söyledi. Güllü sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret istemeleri, yani tüketiciden alınan komisyon/hizmet bedeli adı altındaki ücretler haksız ve kanuna aykırıdır. Bu aykırılık Tüketici Mahkemelerinin emsal olarak nitelendirilebilecek kararlarıyla da tescillenmiştir. Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır."

Şikayet edilirse sözleşmesi bile feshedilir

Bu zorunluluğun indirim dönemlerinde de geçerli olduğunu söyleyen Güllü, işyerlerinin, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon ve benzeri bir isim altında ilave ödeme bulunmasını isteyemeyeceğinin altını çizdi. Bu hükme aykırı davranılması durumunda, üye işyerinin anlaşmasını yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesinin feshedileceği bilgisini veren Güllü, bu durumda işyeriyle 1 yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağını vurguladı.

Kredi kartından kesilen 'komisyon' nasıl geri alınır?

Güllü, kredi kartıyla ödeme yapılması nedeniyle komisyon, hizmet bedeli veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan işletmelere verilen cezayı şöyle açıkladı:
"Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir ve paralarının iadelerini ticari faiziyle birlikte geri alabilirler. Ayrıca böyle bir durumla karşılaşan tüketicimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayette bulunabilir. Bu işletme hakkında pos cihazı iptal edilerek 1 yıl süreyle sözleşme yapamamasının yanı sıra fahiş fiyat ve haksız ticari uygulama nedeniyle 6502 sayılı kanunun 77. Maddesi'nin 13. fıkrası uyarınca 550 bin 59 lira ceza uygulanır ve bu ceza her yıl yeniden değerlendirme oranında artış yapılmaktadır."
temassız ödeme - banka kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
EKONOMİ
EFT ve FAST işlemlerinde önemli değişiklik: Ek ücret uygulaması kaldırıldı
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