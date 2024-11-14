https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/trumpin-ekibi-belli-oluyor-disisleri-bakani-ulusal-istihbarat-direktoru-ve-adalet-bakani-adaylari-1090367379.html

Trump'ın ekibi belli oluyor: Dışişleri Bakanı, Ulusal İstihbarat Direktörü ve Adalet Bakanı adayları gösterildi

Trump'ın ekibi belli oluyor: Dışişleri Bakanı, Ulusal İstihbarat Direktörü ve Adalet Bakanı adayları gösterildi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamalarda, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Başsavcılık makamlarına gösterdiği adayları... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T00:44+0300

2024-11-14T00:44+0300

2024-11-14T00:44+0300

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamada Florida Senatörü Marco Rubio'yu ABD Dışişleri Bakanı olarak aday göstereceğini söyledi.Trump tarafından yapılan açıklamada şu cümleleri kaydetti:Rubio, 2024 seçimlerinde ABD başkan yardımcılığı pozisyonu için Trump'ın aday adayı olarak düşünülmüş ancak onun yerine Başkan Yardımcısı seçilen J.D. Vance seçilmişti. Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana Rusya karşıtı bir dizi yasa tasarısı sunan Rubio, Çin ve Rusya'ya karşı sert görüşlere sahip biri olarak biliniyor. Atanması halinde Rubio, ABD'nin ilk Hispanik dışişleri bakanı olacak.Marco Rubio kimdir?Marco Rubio, ABD'nin Florida eyaletini temsilen görev yapan bir Cumhuriyetçi senatördür. 28 Mayıs 1971'de Miami, Florida'da doğan Rubio, Kübalı göçmen bir ailenin çocuğudur.Eğitimini, Florida Uluslararası Üniversitesi (FIU) ve Miami Hukuk Okulu'nda tamamlayan Rubio 2010 yılında ABD Senatosu'na seçilmeden önce, Batı Miami'de şehir komiseri ve Florida Temsilciler Meclisi sözcüsü olarak görev yaptı.Eski Kongre üyesi Gabbard, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterildiABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, eski Demokrat Kongre üyesi ve Trump destekçisi Tulsi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday olarak seçtiğini duyurdu.Trump söz konusu haberi şu cümleler ile duyurdu:Trump söz konusu duyuruda ayrıca, “Tulsi'nin şanlı kariyerini tanımlayan korkusuz ruhunu istihbarat birimimize getireceğini, anayasal haklarımızı savunacağını ve barışı güç yoluyla güvence altına alacağını biliyorum. Eski Kongre üyesi Yarbay Tulsi Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum" cümlesini kaydetti.Gabbard, 11 Eylül saldırılarından sonra orduda görev yapmaya başlamıştı. Ulusal Muhafız Ordusu gazisi olan Gabbard, 2020'de Demokrat olarak başkanlığa adaylığını koymuş ancak 2022'de Demokrat Parti'den ayrılacağını açıklamıştı. Trump ile birlikte kampanya yürütmüş ve onun geçiş ekibinde görev yapmıştı.Tulsi Gabbard kimdir?Tulsi Gabbard, 2013-2021 yılları arasında Hawaii'nin 2. Kongre Bölgesi'ni temsil etti. Gabbard, Amerikan Samoa asıllı ilk Kongre üyesi ve aynı zamanda Kongre'deki ilk Hindu inançlı üye oldu. 2019'da ABD başkanlığı için Demokratların adaylık yarışına katıldığını açıklamış ancak Mart 2020'de kampanyasını askıya almıştı. 1981 doğumlu Gabbard, Hawaii Pasifik Üniversitesi'nden işletme yönetimi diploması aldı. 2002'de Hawaii Eyalet Meclisi'ne seçilen en genç kişi olan Gabbard, ardından 2003'te Hawaii Ulusal Muhafızları'na katılmış ve 2004'te Irak'ta görev yapmıştı. 2007'de Hızlandırılmış Subay Aday Okulu'nu birincilikle tamamlayan Gabbard, 2010'da Honolulu Şehir Konseyi'ne, 2012'de ise ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi. 2013-2016 yılları arasında Demokratik Ulusal Komite Başkan Yardımcılığı yaptı.Trump, Adalet Bakanlığı için Matt Gaetz'i görevlendirdiBaşkan seçilen Donald Trump , Cumhuriyetçi Matt Gaetz'i Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı adayı olarak seçti.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'nun onayına tabi olacak seçimi duyuran bir açıklama yapan Trump, “Matt, silahlanmış hükümete son verecek, sınırlarımızı koruyacak, suç örgütlerini dağıtacak ve Amerikalıların Adalet Bakanlığı'na olan kötü bir şekilde sarsılmış inanç ve güvenini yeniden tesis edecek” dedi.Trump'ın yakın çevresi Gaetz'i, Trump'ın kendisinden sonra yönetimin en önemli üyesi olarak tanımlıyor.Matt Gaetz kimdir?Matt Gaetz, Florida State Üniversitesi'nden disiplinler arası bilimler alanında lisans diploması aldıktan sonra, William & Mary Hukuk Okulu'nda Hukuk Doktorası (Juris Doctor) unvanını kazandı.1982 doğumlu Matt Gaetz, Florida'nın 1. Bölgesi'ni temsilen ABD Temsilciler Meclisi'nde dördüncü dönemini sürdürüyor. Silahlı Hizmetler ve Adalet Komiteleri'nde görev alan Gaetz, görev süresi boyunca Adalet Bakanlığı ve FBI'daki yolsuzlukları gündeme taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/donald-trump-ve-joe-biden-beyaz-sarayda-bir-araya-geldi-bugun-guzel-bir-dunya-var-1090363466.html

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