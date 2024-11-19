https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rus-askeri-uzman-rusya-yogun-iha-saldirisina-yanit-olarak-nukleer-saldiri-duzenleyebilir-1090577540.html
Rus askeri uzman: Rusya yoğun İHA saldırısına yanıt olarak nükleer saldırı düzenleyebilir
Rus askeri uzman: Rusya yoğun İHA saldırısına yanıt olarak nükleer saldırı düzenleyebilir
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Rusya’nın potansiyel düşmanın yoğun bir İHA saldırısına karşı nükleer saldırı düzenleyebileceğini belirtti. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T21:58+0300
2024-11-19T21:58+0300
2024-11-19T21:57+0300
dünya
rusya federasyonu
nükleer doktrin
nükleer üçleme
igor korotçenko
natsionalnaya oborona
nükleer caydırıcılık
iha
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Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik'e verdiği demeçte Rusya Federasyonu’nun güncellenen doktrininin, potansiyel bir düşmanın Rusya'nın devlet ve askeri yönetim sistemini felce uğratacak büyük bir İHA saldırısına karşılık olarak nükleer saldırı olasılığını öngördüğünü söyledi.Korotçenko, “Verili durumda düşmanın Rusya'nın devlet ve askeri kontrol sistemini felç etmek veya nükleer üçlüdeki hedefleri vurmak için kullanacağı yetenekler söz konusu. Bu, karşılık olarak nükleer silahların kullanılması için bir neden sayılacak” dedi.Salı günü, Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına ilişkin devlet başkanı kararnamesi yayınlandı. Belge, diğer hususların yanı sıra seyir füzeleri ve İHA'lar da dahil olmak üzere uzay saldırı silahlarının toplu olarak ateşlendiğine ve Rusya sınırını geçtiğine dair güvenilir bilgi alınması halinde nükleer silaha başvurulmasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/putin-rusyanin-nukleer-doktrinini-guncelledi-nukleer-silah-hangi-hallerde-kullanilacak-1090553665.html
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rusya federasyonu, nükleer doktrin, nükleer üçleme, igor korotçenko, natsionalnaya oborona, nükleer caydırıcılık, iha
rusya federasyonu, nükleer doktrin, nükleer üçleme, igor korotçenko, natsionalnaya oborona, nükleer caydırıcılık, iha
Rus askeri uzman: Rusya yoğun İHA saldırısına yanıt olarak nükleer saldırı düzenleyebilir
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Rusya’nın potansiyel düşmanın yoğun bir İHA saldırısına karşı nükleer saldırı düzenleyebileceğini belirtti.
Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik'e verdiği demeçte Rusya Federasyonu’nun güncellenen doktrininin, potansiyel bir düşmanın Rusya'nın devlet ve askeri yönetim sistemini felce uğratacak büyük bir İHA saldırısına karşılık olarak nükleer saldırı olasılığını öngördüğünü söyledi.
Korotçenko, “Verili durumda düşmanın Rusya'nın devlet ve askeri kontrol sistemini felç etmek veya nükleer üçlüdeki hedefleri vurmak için kullanacağı yetenekler söz konusu. Bu, karşılık olarak nükleer silahların kullanılması için bir neden sayılacak” dedi.
Salı günü, Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına ilişkin devlet başkanı kararnamesi yayınlandı. Belge, diğer hususların yanı sıra seyir füzeleri ve İHA'lar da dahil olmak üzere uzay saldırı silahlarının toplu olarak ateşlendiğine ve Rusya sınırını geçtiğine dair güvenilir bilgi alınması halinde nükleer silaha başvurulmasını öngörüyor.