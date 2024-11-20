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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ticaret-bakanligi-duyurdu-doner-iskender-ve-hamburgerde-gramaj-donemi-1090592808.html
Ticaret Bakanlığı duyurdu, 'gramaj' şartı geldi: Döner, iskender ve hamburgerde yeni dönem
Ticaret Bakanlığı duyurdu, 'gramaj' şartı geldi: Döner, iskender ve hamburgerde yeni dönem
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı tarafından yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti gösteren işletmelerin menülerinde gramaj zorunluluğu getirildi. Döner, iskender ve hamburger... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T11:40+0300
2024-11-20T11:57+0300
ekonomi
hamburger
gramaj
döner
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Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek sektöründe döner, iskender ve hamburger ürünlerinde menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi. Gramaj bilgisi vermeyenlere denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gramajın ve fiyatın müşterinin göreceği şekilde menülerde yer alma zorunluluğu hatırlatıldı. Satışa sunulması gereken dönerin “döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner” isimlerı altında farklı fiyatlarla, iskender ve hamburger ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulması ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığına dikkat çekildi.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:"Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Temel amacı “perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olan Yönetmelik, tüketicilerin “ekonomik çıkarlarının korunması” ve “doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi” açısından önem arz etmektedir.Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti gösteren işletmeler arasında en fazla işletmeye sahip ve tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner, iskender ve hamburger ürünleri yer alıyor. Tüketiciye sunulan söz konusu ürünlerin gerek hızlı servis edilmesi gerekse ekonomik olmaları nedeniyle ülke genelinde yaygın olarak tercih ediliyor.Fiyat karşılaştırması yapılamıyorSon dönemlerde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, “döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner vb” isimler altında farklı fiyatlarla, iskender ve hamburger ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulduğu ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicinin eksik bilgilendirildiği anlaşılmaktadır.Ticari teamül ile yerleşmiş satış usulü olarak, ağırlığı ölçülerek ve farklı gramajlarda satılan döner ürünü ile iskender ürünü ve yaygın olarak tercih edilen hamburger ürünü özelinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesini amacı ile; sektörde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerine yer verilmesi gerektiği hususunda sektörü temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu bilgilendirilmiştir.Döner, iskender ve hamburgerde gramaj dönemi başladıAyrıca, 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler nezdinde yaygın ve yoğun denetimler yapılmaya devam edilerek işletmelerimizin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından, belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir."
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hamburger, gramaj, döner
hamburger, gramaj, döner

Ticaret Bakanlığı duyurdu, 'gramaj' şartı geldi: Döner, iskender ve hamburgerde yeni dönem

11:40 20.11.2024 (güncellendi: 11:57 20.11.2024)
© PixabayEt döner
Et döner - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Pixabay
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Ticaret Bakanlığı tarafından yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti gösteren işletmelerin menülerinde gramaj zorunluluğu getirildi. Döner, iskender ve hamburger ürünlerinde menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğunu yerine getirmeyenler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek sektöründe döner, iskender ve hamburger ürünlerinde menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi. Gramaj bilgisi vermeyenlere denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gramajın ve fiyatın müşterinin göreceği şekilde menülerde yer alma zorunluluğu hatırlatıldı.
Satışa sunulması gereken dönerin “döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner” isimlerı altında farklı fiyatlarla, iskender ve hamburger ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulması ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığına dikkat çekildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Temel amacı “perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olan Yönetmelik, tüketicilerin “ekonomik çıkarlarının korunması” ve “doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi” açısından önem arz etmektedir.
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti gösteren işletmeler arasında en fazla işletmeye sahip ve tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner, iskender ve hamburger ürünleri yer alıyor. Tüketiciye sunulan söz konusu ürünlerin gerek hızlı servis edilmesi gerekse ekonomik olmaları nedeniyle ülke genelinde yaygın olarak tercih ediliyor.

Fiyat karşılaştırması yapılamıyor

Son dönemlerde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, “döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner vb” isimler altında farklı fiyatlarla, iskender ve hamburger ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulduğu ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicinin eksik bilgilendirildiği anlaşılmaktadır.
Ticari teamül ile yerleşmiş satış usulü olarak, ağırlığı ölçülerek ve farklı gramajlarda satılan döner ürünü ile iskender ürünü ve yaygın olarak tercih edilen hamburger ürünü özelinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesini amacı ile; sektörde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerine yer verilmesi gerektiği hususunda sektörü temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu bilgilendirilmiştir.

Döner, iskender ve hamburgerde gramaj dönemi başladı

Ayrıca, 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler nezdinde yaygın ve yoğun denetimler yapılmaya devam edilerek işletmelerimizin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından, belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir."
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