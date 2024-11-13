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ABD, Haiti'ye sivil havacılık uçuşlarını 30 gün süreyle yasakladı: Haiti'de neler oluyor?
ABD, Haiti'ye sivil havacılık uçuşlarını 30 gün süreyle yasakladı: Haiti'de neler oluyor?
Sputnik Türkiye
Haiti'de bulunan Port-au-Prince şehrine inmek üzereyken ABD'li havayolu yolcu uçağına ateş açılmasının ardından ABD, Port-au-Prince havalimanına sivil... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
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Haiti'nin başkenti olan Port-au-Prince şehrine inmek üzere olan ABD'li Spirit Havayolları'na ait bir yolcu uçağına 11 Kasım tarihinde ateş açıldı. Ateş açılan uçakta bulunan yolculardan kimse yaralanmazken, bir kabin memurunun hafif yara aldığı belirtildi.ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) dayandırılan ABC News'in haberine göre, ABD'li şirketin yolcu uçağına Haiti'de ateş açılmasının ardından, ABD, Port-au-Prince havalimanına sivil havacılık uçuşlarını 30 gün süreyle yasakladı.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Latin Amerika eski direktörü ve Miami Uluslararası Havalimanı eski müdürü Emilio Gonzalez ise durum hakkında "Haiti kendini tamamen izole edilmiş halde bulabilir" ifadelerinde bulundu.BM'den üst düzey bir yetkili ise Al Jazeera'ye verdiği bir röportajda, Birleşmiş Milletler helikopterlerinin bile şimdilik Port-au-Prince'e inemediğini söyledi. Haiti'deki BM destekli bir güvenlik misyonuna takviye olarak 600 Kenya polisinin daha ülkeye gönderilmesi planlanıyordu.ABD'den kendi yarattığı krize yeniden güvenlik uyarısı: 'Dikkat çekmeyin'ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına yönelik açıklamasında, Haiti'ye seyahatte bulunmamaları çağrısını yineleyerek, eğer bulunmak zorunda kalırlarsa 'dikkat çekmemeleri' gerektiği uyarısını ekleyerek güncellemede bulundu.Haiti'de neler oluyor?Dönemin Haiti lideri Jovenel Moise’ın 2021' de suikaste kurban gitmesinin ardından koltuğa Ariel Henry geçmişti. Biden yönetiminin Haiti'deki eski Özel Temsilcisi Daniel Foote'un o dönemde istifa ederek, istifa mektubunda Moise'ın suikastinde Henry'nin parmağı olduğuna işaret etmişti.Henry'nin kendisini suikast zanlısı olarak suçlayan başsavcıyı görevden almasıyla siyasi kriz genişlemişti. Ayrıca daha sonra, Kolombiyalı paralı askerler tarafından gerçekleştirilen suikastın Pentagon bağlantıları ortaya çıkmıştı.Pentagon, Kolombiyalı askerleri eğittiğini kabul etmiş, Henry'nin Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirdiği 'uluslararası yardım ve müdahale' çağrısına ilk dönüş yapan devlet olmuştu. Ardından ABD, “ABD problemdir, çözüm olamaz” sloganları atan Haitili halkı 'suç grupları' olarak nitelendirmişti.
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haiti, abd, uçak, ateş, ateş açma, yaralı, askıya alma, uyarı, güvenlik uyarısı, bm
haiti, abd, uçak, ateş, ateş açma, yaralı, askıya alma, uyarı, güvenlik uyarısı, bm

ABD, Haiti'ye sivil havacılık uçuşlarını 30 gün süreyle yasakladı: Haiti'de neler oluyor?

01:25 13.11.2024
© AP Photo / Odelyn JosephA police officer patrols the entrance of the Toussaint Louverture International Airport, in Port-au-Prince, Haiti, Tuesday, Nov. 12, 2024. (AP Photo/Odelyn Joseph)
A police officer patrols the entrance of the Toussaint Louverture International Airport, in Port-au-Prince, Haiti, Tuesday, Nov. 12, 2024. (AP Photo/Odelyn Joseph) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
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Haiti'de bulunan Port-au-Prince şehrine inmek üzereyken ABD'li havayolu yolcu uçağına ateş açılmasının ardından ABD, Port-au-Prince havalimanına sivil havacılık uçuşlarını 30 gün süreyle yasakladı.
Haiti'nin başkenti olan Port-au-Prince şehrine inmek üzere olan ABD'li Spirit Havayolları'na ait bir yolcu uçağına 11 Kasım tarihinde ateş açıldı. Ateş açılan uçakta bulunan yolculardan kimse yaralanmazken, bir kabin memurunun hafif yara aldığı belirtildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) dayandırılan ABC News'in haberine göre, ABD'li şirketin yolcu uçağına Haiti'de ateş açılmasının ardından, ABD, Port-au-Prince havalimanına sivil havacılık uçuşlarını 30 gün süreyle yasakladı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Latin Amerika eski direktörü ve Miami Uluslararası Havalimanı eski müdürü Emilio Gonzalez ise durum hakkında "Haiti kendini tamamen izole edilmiş halde bulabilir" ifadelerinde bulundu.
BM'den üst düzey bir yetkili ise Al Jazeera'ye verdiği bir röportajda, Birleşmiş Milletler helikopterlerinin bile şimdilik Port-au-Prince'e inemediğini söyledi. Haiti'deki BM destekli bir güvenlik misyonuna takviye olarak 600 Kenya polisinin daha ülkeye gönderilmesi planlanıyordu.

ABD'den kendi yarattığı krize yeniden güvenlik uyarısı: 'Dikkat çekmeyin'

ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına yönelik açıklamasında, Haiti'ye seyahatte bulunmamaları çağrısını yineleyerek, eğer bulunmak zorunda kalırlarsa 'dikkat çekmemeleri' gerektiği uyarısını ekleyerek güncellemede bulundu.

Haiti'de neler oluyor?

Dönemin Haiti lideri Jovenel Moise’ın 2021' de suikaste kurban gitmesinin ardından koltuğa Ariel Henry geçmişti. Biden yönetiminin Haiti'deki eski Özel Temsilcisi Daniel Foote'un o dönemde istifa ederek, istifa mektubunda Moise'ın suikastinde Henry'nin parmağı olduğuna işaret etmişti.
Henry'nin kendisini suikast zanlısı olarak suçlayan başsavcıyı görevden almasıyla siyasi kriz genişlemişti. Ayrıca daha sonra, Kolombiyalı paralı askerler tarafından gerçekleştirilen suikastın Pentagon bağlantıları ortaya çıkmıştı.
Pentagon, Kolombiyalı askerleri eğittiğini kabul etmiş, Henry'nin Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirdiği 'uluslararası yardım ve müdahale' çağrısına ilk dönüş yapan devlet olmuştu. Ardından ABD, “ABD problemdir, çözüm olamaz” sloganları atan Haitili halkı 'suç grupları' olarak nitelendirmişti.
Malezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni iddia - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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Haiti'ye inmek üzere olan uçağa silahlı saldırı gerçekleşti
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