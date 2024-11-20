https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/sahte-dolar-panigi-bankalara-uyari-yazisi-gonderildi-para-sayma-makinesini-bile-atlatiyor-1090584603.html

Sahte dolar paniği, bankalara uyarı yazısı gönderildi: Para sayma makinesini bile atlatıyor

Sahte dolar paniği, bankalara uyarı yazısı gönderildi: Para sayma makinesini bile atlatıyor

Sputnik Türkiye

Piyasada sahte dolar paniği yaşanırken Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankalara uyarı yazısı gönderdi. İletilen notun ardından bir banka da kendi personeline... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T07:44+0300

2024-11-20T07:44+0300

2024-11-20T07:44+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

dolandırıcılık

sahte para

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Son 1-1.5 aydır piyasada sahte 50 ve 100 dolar paniği arttı. Konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankalara uyarı yazısı geçince bankalar da teyakkuza geçti. Bir bankanın TBB’nin bilgilendirme yazısından sonra kendi personeline ilettiği notta, sahte 50 dolarlık banknotlar ile dolandırıcılık eyleminde bulunulduğuna dikkat çekildi. '50 dolarlık banknot işlemlerinde dikkatli olun'Hürriyet’in haberine göre, yazıda “Bir bankanın bazı şubelerinde dolandırıcılık vakası yaşandığı bilgisi alınmıştır. İlgili sahte banknotlar para sayma makinelerinden geçebilmekte olup, bankamızda halihazırda kullanılmakta olan para sayma makinelerinin bu kapsamda güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Şubelerimizde fiziki 50 dolarlık banknot işlemlerinde daha dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması hususları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.Özel bir bankada da dolandırıcılık vakası yaşanması son anda önlendi. Bankaya getirilen ve içinde 50 dolarlık banknotun da bulunduğu dövizin hem para sayma makinesinden hem mor ışıktan geçtiği; ancak bir banka çalışanın uzmanlığı sayesinde fark edildiği belirtildi.Yetkili Müesseseler Derneği Başkanı Mustafa Ünver, “Ortadoğu, Asya ve Balkan merkezli basılan sahte dolarlar İstanbul Kapalıçarşı üzerinden piyasaya sürülmeye çalışılıyor. Anadolu’da da vardır muhakkak ama ağırlıklı olarak Kapalıçarşı’da. Bu durum aşağı yukarı 1-1.5 aydır var. Ancak piyasa yeni duymaya başladı” dedi.Söz konusu sahte dolar banknotlarının bankalardaki para sayma makinelerinden bile geçebilmesine ilişkin Ünver, “Her bankada böyle olmamakla birlikte, çoğu banka para sayma makinelerini kiralama usulüyle ediniyor. Kiralama yapılan firma ise çoğunlukla bankanın yaşanan bir sahtecilik üzerinden şikâyet getirmesi durumunda güncelleme yapıyor” dedi.100 dolarlık banknotlarda da sahtecilik yaşanıyorÜnver, 3-4 sene önce de aynı durumun 200’lük ve 500’lük euro banknotlarında yaşandığını anımsattı ve “Kapalıçarşı’da 1 milyon 700 bin civarında sahte euro piyasaya sürülmüş, bu yavaş yavaş Anadolu’ya yayılmıştı” ifadelerine yer verdi.Ünver’in verdiği bilgiye göre, yalnızca 50 dolarlık banknotlarda değil, 100 dolarlık banknotlarda da sahtecilik yaşanıyor. 100 dolarlık sahte banknotlara Ankara’da da rastlandığını ifade eden Ünver, “Ancak bu sorun çoğunlukla 50 dolarlık banknotlarda mevcut. Çünkü paranın tutarı arttıkça kontrol edilebilirliği de artıyor. 50 dolar çok irdelenmiyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/meteorolojiden-haritali-uyari-sicakliklar-ciddi-derecede-dusecek-kuvvetli-geliyor-istanbula-kar-1090583000.html

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dolar, dolar/tl, dolandırıcılık, sahte para