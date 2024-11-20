https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/rusyanin-dokuz-bolgesinde-gece-44-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090585112.html
Rusya’nın dokuz bölgesinde gece 44 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’nın dokuz bölgesinde gece 44 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin dokuz bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 44 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T08:11+0300
2024-11-20T08:11+0300
2024-11-20T08:17+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya hava savunma güçleri gece saatlerinde 20’si Novgorod Bölgesi olmak üzere toplamda 44 Ukrayna İHA’sını imha etti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Novgorod Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 5, Oryol Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi’nde 3, Tula Bölgesi’nde 3, Tver Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 2, Moskova Bölgesi’nde 2 ve Smolensk Bölgesi’nde 2 hava hedefini vurduğu belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Dün Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne yönelik ATACMS füzeleriyle bir saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Pantsir hava savunma sisteminin 4 ATACMS’ı havada imha ettiğini, bir füzenin daha hasar alarak yere düştüğünü belirtmişti. Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abdli-eski-istihbaratci-ritter-bu-catismayi-sona-erdirmenin-tek-yolu-rusyanin-kazanmasidir-1090582754.html
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Rusya’nın dokuz bölgesinde gece 44 Ukrayna İHA’sı imha edildi
08:11 20.11.2024 (güncellendi: 08:17 20.11.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin dokuz bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 44 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Rusya hava savunma güçleri gece saatlerinde 20’si Novgorod Bölgesi olmak üzere toplamda 44 Ukrayna İHA’sını imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Novgorod Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 5, Oryol Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi’nde 3, Tula Bölgesi’nde 3, Tver Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 2, Moskova Bölgesi’nde 2 ve Smolensk Bölgesi’nde 2 hava hedefini vurduğu belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Dün Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne yönelik ATACMS füzeleriyle bir saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Pantsir hava savunma sisteminin 4 ATACMS’ı havada imha ettiğini, bir füzenin daha hasar alarak yere düştüğünü belirtmişti. Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilmişti.