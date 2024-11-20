Rusya’nın dokuz bölgesinde gece 44 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump koltuğa oturmadan önce Ukrayna’da bir provokasyon deneniyor gibi’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Muazzez İlmiye Çığ: Aydınlanmacı mı ölüm meleği mi?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
IŞİD tekrar mı canlandırılacak?
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Halterin mihenk taşı: Cep Herkülü
20:32
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
SGK vampirleri kimler?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:18
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/rusyanin-dokuz-bolgesinde-gece-44-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090585112.html
Rusya’nın dokuz bölgesinde gece 44 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’nın dokuz bölgesinde gece 44 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin dokuz bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 44 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T08:11+0300
2024-11-20T08:17+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082449667_0:239:2791:1809_1920x0_80_0_0_589549508694babded14bc2868af8702.jpg
Rusya hava savunma güçleri gece saatlerinde 20’si Novgorod Bölgesi olmak üzere toplamda 44 Ukrayna İHA’sını imha etti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Novgorod Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 5, Oryol Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi’nde 3, Tula Bölgesi’nde 3, Tver Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 2, Moskova Bölgesi’nde 2 ve Smolensk Bölgesi’nde 2 hava hedefini vurduğu belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Dün Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne yönelik ATACMS füzeleriyle bir saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Pantsir hava savunma sisteminin 4 ATACMS’ı havada imha ettiğini, bir füzenin daha hasar alarak yere düştüğünü belirtmişti. Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abdli-eski-istihbaratci-ritter-bu-catismayi-sona-erdirmenin-tek-yolu-rusyanin-kazanmasidir-1090582754.html
rusya
ukrayna
novgorod
kursk
oryol
belgorod
tula
tver
bryansk
moskova
smolensk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082449667_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_6baddaecdf4ed776548ad2082df4ae92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, novgorod, kursk, oryol, belgorod, tula, tver, bryansk, moskova, smolensk, atacms, pantsir
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, novgorod, kursk, oryol, belgorod, tula, tver, bryansk, moskova, smolensk, atacms, pantsir

Rusya’nın dokuz bölgesinde gece 44 Ukrayna İHA’sı imha edildi

08:11 20.11.2024 (güncellendi: 08:17 20.11.2024)
© Sputnik / Сергей АверинRusya hava savunma sistemi Strela 10
Rusya hava savunma sistemi Strela 10 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin dokuz bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 44 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Rusya hava savunma güçleri gece saatlerinde 20’si Novgorod Bölgesi olmak üzere toplamda 44 Ukrayna İHA’sını imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Novgorod Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 5, Oryol Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi’nde 3, Tula Bölgesi’nde 3, Tver Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 2, Moskova Bölgesi’nde 2 ve Smolensk Bölgesi’nde 2 hava hedefini vurduğu belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Dün Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne yönelik ATACMS füzeleriyle bir saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Pantsir hava savunma sisteminin 4 ATACMS’ı havada imha ettiğini, bir füzenin daha hasar alarak yere düştüğünü belirtmişti. Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilmişti.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
Ukrayna krizi
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Bu çatışmayı sona erdirmenin tek yolu Rusya'nın kazanmasıdır
04:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала