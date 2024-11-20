https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abdli-eski-istihbaratci-ritter-bu-catismayi-sona-erdirmenin-tek-yolu-rusyanin-kazanmasidir-1090582754.html

ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Bu çatışmayı sona erdirmenin tek yolu Rusya'nın kazanmasıdır

ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Bu çatışmayı sona erdirmenin tek yolu Rusya'nın kazanmasıdır

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının gidişatına dair tahminlerini paylaşan ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T04:33+0300

2024-11-20T04:33+0300

2024-11-20T04:33+0300

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Emekli ABD Deniz Piyade Kuvvetleri istihbarat subayı ve BM müfettişi Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca Rusya'nın zaferi ile biteceğini söyledi.Ritter, “Bu çatışmayı sona erdirmenin tek yolu Rusya'nın kazanmasıdır ve bu zaferin koşullarını yalnızca Rusya belirleyecektir. Trump yönetimi de bunu göz önünde bulundurmalı çünkü artık oyunda çok geç kaldık ve durum üzerinde hiçbir etkimiz yok” ifadelerini kullandı.Ritter, Batı'nın Rusya'yı kaybetmiş gibi gösteren bir anlaşmaya zorlamasının, kaçınılmaz olarak doğrudan çatışmaya ve nükleer savaşa yol açabileceğini vurguladı ve bunun en tehlikeli senaryo olacağını ifade etti. Açıklamalarının sonunda, “Bir çözüm var ama bu, Rusya'nın stratejik zaferini ve Ukrayna'nın yenilgisini, ayrıca NATO ve ABD'nin de yenilgisini kabul etmektir” dedi.Kremlin, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada Moskova'nın Kiev'le müzakereye hazır olduğunu bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna sorununa ilişkin barış önerilerini ortaya koyduğunu anımsatmıştı ve Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu.Ayrıca, Moskova, Zelenskiy rejiminin hukuken gayrimeşru olduğunu da vurguladı ve ortaklarını Kiev'in ültimatom girişimlerini desteklememeleri konusunda uyarmıştı. Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkese geçeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ilan etmişti. Ayrıca, Kiev’in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askerden arındırma ve silahsızlandırma gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini ifade etmiş, bu bağlamda, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını da gündeme getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-disisleri-bakanligi-ukraynaya-yollanan-sistem-ve-ekipmanlarin-bakimi-icin-100-milyon-dolarlik-1090582293.html

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