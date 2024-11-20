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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abdli-eski-istihbaratci-ritter-bu-catismayi-sona-erdirmenin-tek-yolu-rusyanin-kazanmasidir-1090582754.html
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Bu çatışmayı sona erdirmenin tek yolu Rusya'nın kazanmasıdır
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Bu çatışmayı sona erdirmenin tek yolu Rusya'nın kazanmasıdır
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının gidişatına dair tahminlerini paylaşan ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T04:33+0300
2024-11-20T04:33+0300
ukrayna krizi
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özel askeri harekat
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Emekli ABD Deniz Piyade Kuvvetleri istihbarat subayı ve BM müfettişi Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca Rusya'nın zaferi ile biteceğini söyledi.Ritter, “Bu çatışmayı sona erdirmenin tek yolu Rusya'nın kazanmasıdır ve bu zaferin koşullarını yalnızca Rusya belirleyecektir. Trump yönetimi de bunu göz önünde bulundurmalı çünkü artık oyunda çok geç kaldık ve durum üzerinde hiçbir etkimiz yok” ifadelerini kullandı.Ritter, Batı'nın Rusya'yı kaybetmiş gibi gösteren bir anlaşmaya zorlamasının, kaçınılmaz olarak doğrudan çatışmaya ve nükleer savaşa yol açabileceğini vurguladı ve bunun en tehlikeli senaryo olacağını ifade etti. Açıklamalarının sonunda, “Bir çözüm var ama bu, Rusya'nın stratejik zaferini ve Ukrayna'nın yenilgisini, ayrıca NATO ve ABD'nin de yenilgisini kabul etmektir” dedi.Kremlin, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada Moskova'nın Kiev'le müzakereye hazır olduğunu bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna sorununa ilişkin barış önerilerini ortaya koyduğunu anımsatmıştı ve Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu.Ayrıca, Moskova, Zelenskiy rejiminin hukuken gayrimeşru olduğunu da vurguladı ve ortaklarını Kiev'in ültimatom girişimlerini desteklememeleri konusunda uyarmıştı. Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkese geçeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ilan etmişti. Ayrıca, Kiev’in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askerden arındırma ve silahsızlandırma gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini ifade etmiş, bu bağlamda, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını da gündeme getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-disisleri-bakanligi-ukraynaya-yollanan-sistem-ve-ekipmanlarin-bakimi-icin-100-milyon-dolarlik-1090582293.html
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rusya, ukrayna, özel askeri harekat, abd, istihbarat, istihbarat uzmanı
rusya, ukrayna, özel askeri harekat, abd, istihbarat, istihbarat uzmanı

ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Bu çatışmayı sona erdirmenin tek yolu Rusya'nın kazanmasıdır

04:33 20.11.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının gidişatına dair tahminlerini paylaşan ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca Rusya'nın zaferi ile biteceğini ifade etti.
Emekli ABD Deniz Piyade Kuvvetleri istihbarat subayı ve BM müfettişi Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca Rusya'nın zaferi ile biteceğini söyledi.
Ritter, “Bu çatışmayı sona erdirmenin tek yolu Rusya'nın kazanmasıdır ve bu zaferin koşullarını yalnızca Rusya belirleyecektir. Trump yönetimi de bunu göz önünde bulundurmalı çünkü artık oyunda çok geç kaldık ve durum üzerinde hiçbir etkimiz yok” ifadelerini kullandı.
Ritter, Batı'nın Rusya'yı kaybetmiş gibi gösteren bir anlaşmaya zorlamasının, kaçınılmaz olarak doğrudan çatışmaya ve nükleer savaşa yol açabileceğini vurguladı ve bunun en tehlikeli senaryo olacağını ifade etti. Açıklamalarının sonunda, “Bir çözüm var ama bu, Rusya'nın stratejik zaferini ve Ukrayna'nın yenilgisini, ayrıca NATO ve ABD'nin de yenilgisini kabul etmektir dedi.
Kremlin, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada Moskova'nın Kiev'le müzakereye hazır olduğunu bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna sorununa ilişkin barış önerilerini ortaya koyduğunu anımsatmıştı ve Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu.
Ayrıca, Moskova, Zelenskiy rejiminin hukuken gayrimeşru olduğunu da vurguladı ve ortaklarını Kiev'in ültimatom girişimlerini desteklememeleri konusunda uyarmıştı.
Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkese geçeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ilan etmişti. Ayrıca, Kiev’in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askerden arındırma ve silahsızlandırma gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini ifade etmiş, bu bağlamda, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını da gündeme getirmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yollanan sistem ve ekipmanların bakımı için 100 milyon dolarlık siparişe onay verdi
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