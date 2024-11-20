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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/rusya-dokuzuncu-brics-genc-bilim-insanlari-forumuna-ev-sahipligi-yapacak-1090617434.html
Rusya, Dokuzuncu BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu’na ev sahipliği yapacak
Rusya, Dokuzuncu BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu’na ev sahipliği yapacak
Sputnik Türkiye
BRICS’e bu yıl başkanlık eden Rusya’nın Soçi kentinde yer alan Sirius Federal Bölgesi, Dokuzuncu BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu’na ev sahipliği yapacak. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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BRICS’e bu yıl başkanlık eden Rusya’nın Soçi kentinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, 25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında Dokuzuncu BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu’na ev sahipliği yapacak. Forum çerçevesinde Yedinci BRICS Genç Yenilikçiler Yarışması’nın galipleri belirlenecek, BRICS araştırmacıları aynı zamanda Dördüncü Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin çalışma programına da katılacak.BRICS’in bilim ve teknoloji alanında dünya sahnesindeki rolünün güçlendirilmesine yönelik Genç Bilim İnsanları Forumu’na 170’ten fazla yetenekli araştırmacı ve birliğe üye olan ülkelerin bilimsel gençlik topluluğunun önde gelen temsilcileri katılacak.BRICS’e başkanlık eden Rusya, bu yılki forumu yapay zeka, sayısal beşeri bilimler, çevresel iklim teknolojileri, doğa temelli ve yakınsama teknolojileri olmak üzere dört tematik alanda düzenliyor. Genç bilim insanlarının program alanlarındaki çalışmalarına ilişkin sunumlar gazeteciler ve Kongre katılımcıları için serbest olacak.Forum kapsamında uluslararası pazarda faaliyet gösteren önde gelen Rus şirketleriyle bir dizi öngörü röportajı yapılacak. Forum programı kapsamında ayrıca birlik ülkelerinden yetenekli genç girişimcilerin ve araştırmacıların her yıl katıldığı Yedinci BRICS Genç Yenilikçileri Yarışması da düzenlenecek.Yarışmanın kazananları 28 Kasım’da Dördüncü Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin genel toplantısı öncesinde açıklanacak. Katılımcılar ayrıca BRICS genç bilim insanlarının bilim ve teknolojinin öncelikli gelişim alanlarında ortak bilim projelerinin etkin uygulama imkanlarını da tartışacak.Rusya’nın BRICS başkanlığı etkinliklerinin operatörlüğünü ise Roscongress Vakfı üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusyada-duzenlenen-dorduncu-genc-bilim-insanlari-kongresinde-spor-etkinlikleri-1090533169.html
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rusya, soçi, sirius, brics, genç, bilim insanları, forum
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Rusya, Dokuzuncu BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu’na ev sahipliği yapacak

17:56 20.11.2024
© Sputnik / Денис АбрамовGenç Bilim İnsanları
Genç Bilim İnsanları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Sputnik / Денис Абрамов
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BRICS’e bu yıl başkanlık eden Rusya’nın Soçi kentinde yer alan Sirius Federal Bölgesi, Dokuzuncu BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu’na ev sahipliği yapacak.
BRICS’e bu yıl başkanlık eden Rusya’nın Soçi kentinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, 25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında Dokuzuncu BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu’na ev sahipliği yapacak. Forum çerçevesinde Yedinci BRICS Genç Yenilikçiler Yarışması’nın galipleri belirlenecek, BRICS araştırmacıları aynı zamanda Dördüncü Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin çalışma programına da katılacak.
BRICS’in bilim ve teknoloji alanında dünya sahnesindeki rolünün güçlendirilmesine yönelik Genç Bilim İnsanları Forumu’na 170’ten fazla yetenekli araştırmacı ve birliğe üye olan ülkelerin bilimsel gençlik topluluğunun önde gelen temsilcileri katılacak.
BRICS’e başkanlık eden Rusya, bu yılki forumu yapay zeka, sayısal beşeri bilimler, çevresel iklim teknolojileri, doğa temelli ve yakınsama teknolojileri olmak üzere dört tematik alanda düzenliyor. Genç bilim insanlarının program alanlarındaki çalışmalarına ilişkin sunumlar gazeteciler ve Kongre katılımcıları için serbest olacak.
Forum kapsamında uluslararası pazarda faaliyet gösteren önde gelen Rus şirketleriyle bir dizi öngörü röportajı yapılacak. Forum programı kapsamında ayrıca birlik ülkelerinden yetenekli genç girişimcilerin ve araştırmacıların her yıl katıldığı Yedinci BRICS Genç Yenilikçileri Yarışması da düzenlenecek.
Yarışmanın kazananları 28 Kasım’da Dördüncü Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin genel toplantısı öncesinde açıklanacak. Katılımcılar ayrıca BRICS genç bilim insanlarının bilim ve teknolojinin öncelikli gelişim alanlarında ortak bilim projelerinin etkin uygulama imkanlarını da tartışacak.
Rusya’nın BRICS başkanlığı etkinliklerinin operatörlüğünü ise Roscongress Vakfı üstlendi.
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Rusya’da düzenlenen Dördüncü Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde spor etkinlikleri
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