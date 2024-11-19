https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusyada-duzenlenen-dorduncu-genc-bilim-insanlari-kongresinde-spor-etkinlikleri-1090533169.html

Rusya’da düzenlenen Dördüncü Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde spor etkinlikleri

Rusya’da düzenlenen Dördüncü Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde spor etkinlikleri

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Soçi kentinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius'ta düzenlenen Dördüncü Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde spor etkinlikleri programı... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T00:14+0300

2024-11-19T00:14+0300

2024-11-19T00:14+0300

dünya

rusya

soçi

sirius

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tanıtım

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Roscongress Vakfı spor platformu ‘RK-Sport’ tarafından oluşturulan program kapsamında spor programlama turnuvası, ders formatında batonlu yürüyüş, Öğrenci Hokey Ligi Kupası finali ve profesyonel satranç kariyerine başlanabilecek bir turnuva yer alıyor.Roscongress Vakfı Spor ve Eğlence Etkinlikleri Müdürlüğü Yöneticisi Darya Silayeva, “Spor programı üç yönde oluşturuldu. Genç Bilim İnsanları Kongresi ilk kez Rusya Spor Bakanlığı tarafından geliştirilen bir spor programlama turnuvasına ev sahipliği yapacak. Özü itibari ile bu yenilikçi spor, sayısal ekonominin gelişimi için bir kadro rezervi hazırlıyor. Kongre katılımcılarına yönelik etkinlik programı genişletildi. Öğrenci Ligi finalinin entegrasyonu ise üniversite sporlarının popülerleşmesine yardımcı olacak” açıklamasında bulundu.Genç bilimciler aynı zamanda kendilerini OSINT (Open Source Intelligence veya Açık Kaynaklardan Veri Toplama) adlı yeni bir spor dalında deneyebilecek. Bu yarışmada, Spor Programlama Federasyonu standına gelen ziyaretçilerden, rastgele seçilen bir fotoğrafta görüntülenen yer hakkında internette mümkün olduğunca fazla bilgi bulmaları ve ardından uzmanların sorularını yanıtlamaları istenecek.Geleneksel olarak Kongre süresince ‘Atom’ salonunun atriumunda Entelektüel Spor Salonu çalışıyor olacak. Programın başlıca etkinliği, ulusal derecelendirmenin yapılacağı CMU Hızlı Satranç Kupası olacak. Genç bilim insanları turnuvaya katılım sayesinde satranç kariyerlerine doğrudan Kongre’de başlayabilecek.Dördüncü Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin katılımcıları, mini futbol turnuvasında ve hokey ustalık sınıfında akşam vakitlerini değerlendirebilecek. Hokey ustalık sınıfları, Öğrenci Hokey Ligi Kupası final turnuvası için Soçi’de toplanacak olan ülkenin en iyi öğrenci takımlarının antrenörlerinin rehberliğinde gerçekleşecek. Moskova, Kaliningrad, Ulyanovsk, Magnitogorsk ve diğer şehirlerden gelen hokey takımları şampiyonluk için yarışacak.Dördüncü Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin spor programının tamamına, конгресс.наука.рф. sitesinden ulaşılabilecek.Kongre kapsamındaki spor etkinlikleri ile ilgili tüm haberler, t.me/Sport_Roscongress Telegram kanalında yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240301/dunya-genclik-festivali-2024-rusyanin-sirius-bolgesinde-basladi-1081267403.html

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