https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zaharova-almanyada-bircok-sehir-hitlerin-fahri-vatandaslik-statusunu-kaldirmadi-1090485001.html

Zaharova: Almanya'da birçok şehir Hitler'in fahri vatandaşlık statüsünü kaldırmadı

Zaharova: Almanya'da birçok şehir Hitler'in fahri vatandaşlık statüsünü kaldırmadı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Almanya'yı Adolf Hitler ve diğer Nazi suçlularının bazı şehirlerin fahri... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T21:17+0300

2024-11-16T21:17+0300

2024-11-16T21:17+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Öncelikle Hitler ve diğer Üçüncü Reich suçlularının fahri vatandaş statüsünü iptal etmenin zamanı gelmedi mi? Birçok Alman şehrinin Hitler ve diğer Nazi liderleri için 'onurlu vatandaş' statüsünü hala iptal etmemiş olması gerçekten şaşırtıcı. Bir zamanlar Almanya genelinde Hitler'e onursal vatandaş unvanı veren dört binden fazla kasaba ve şehir vardı" diyerek, Berlin'e Adolf Hitler ve diğer Nazi suçlularının bazı şehirlerdeki fahri vatandaşlık statüsünün iptal edilmesi çağrısında bulundu.Zaharova, Doğu Almanya topraklarında bulunan şehirlerin bu unvanı resmi olarak iptal ettiğini belirterek, "Eski Batı Almanya topraklarına gelince, birçok şehirde Hitler'in yanı sıra gerçekten seçkin kişiler de hatırlanıyor. Halkın ve tarihçilerin baskısı, 2024 yılında Bad Honnef kenti örneğinde olduğu gibi, bazen bu tür unvanların iptal edilmesine yol açıyor; ancak onlarca yerel yönetim, Nazi geçmişiyle yasal bir kopuştan kaçınmaya devam ediyor" dedi.'Alman ordusunun tesisleri Nazi subaylarının adını taşıyor'Ayrıca Zaharova, Nazi subayları ve askerlerinin adını taşıyan askeri tesisler üzerinde de durulması gerektiğini vurgulayarak şu cümleleri kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Almanya'da SS ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) üyeleri de dahil olmak üzere, eski Nazilere ait önemli sayıda mezarın bakımı kamu tarafından karşılanmaktadır. Bu tür mezarlar 'saygın mezar' statüsüne sahiptir. Örneğin, Berlin'de 700 mezarın üçte biri Nazilerin mezarıdır. Bu durum sadece sıradan faşistleri ilgilendirmiyor. Örneğin, NSDAP üyesi ve 1932'den beri aktif bir parti görevlisi olan Heinrich Date'nin mezarı, masrafları devlet tarafından karşılanarak hala korunmaktadır. Aynı durum, Adolf Hitler'in mimarı ve kişisel muhabiri Bruno Paul'un mezarı için de geçerlidir" dedi.'Geçmişin kalıntıları olarak geçiştirilemez'Zaharova, bunun 'geçmişin kalıntıları' olarak geçiştirilemeyeceğini şu sözlerle belirterek, "Örneğin tarihçi ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) üyesi August Heine’ye dört yıl önce 'onur belgesi' verildi. Ayrıca Sachsenhausen toplama kampı komutanı, Mauthausen ve Riga-Kaiserwald toplama kamplarının komutanı Albert Sauer'ın mezarı da devlet desteği ile korunuyor" cümlelerinin altını çizdi.Zaharova açıklamasında bazı Waffen SS emeklilerinin Almanya'da yasama düzeyinde desteklendiğine de dikkat çekerek açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:'Almanya SS emeklilerine maaş ödüyor'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova açıklamasında, Almanya'ya, Leningrad Kuşatması'ndan kurtulan tüm uluslardan kişilere tazminat ödemesinin zamanının gelip gelmediği sorusunu da yöneltti.Zaharova açıklamasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:Zaharova sözlerini, "Berlin'de Hamburg, Dresden, Tokyo, Hiroşima ve Nagazaki'nin toplamından daha fazla sivilin yaşadığı kayıtlara geçmiştir" cümlesiyle tamamladı.

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