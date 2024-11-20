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Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası verildi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/rus-ordusunun-ilerleyisi-devam-ediyor-donbassta-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinde-kurtarildi-1090599357.html
Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyor: Donbass’ta bir köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyor: Donbass’ta bir köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi tam hız süren Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki İlyinka yerleşim birimini kontrol altına... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T12:51+0300
2024-11-20T13:01+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif saldırılar sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin İlyinka köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı. Ayrıca 12 karşı saldırı püskürtülürken Ukrayna ordusuna verilen zayiat 390 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde Ukrayna ordu birliklerini bozguna uğratmaya devam etti. Bir karşı saldırısı bastırılan düşman güçler 105 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek beş karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 420 askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın kaybı 500 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusuna verilen zayiat 115 asker, bir tank ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu da aktif eylemlerine devam etti. Düşman güçler 80 asker kaybetti.Hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteğiyle Ukrayna’daki hava üssü altyapısını, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerini, İHA depolarını ve Ukrayna ordusunun 139 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vuruldu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait dört adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 141 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/avustralyali-gazeteci-ukraynali-askerler-terorist-1090593017.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars, iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars, iha

Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyor: Donbass’ta bir köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

12:51 20.11.2024 (güncellendi: 13:01 20.11.2024)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi tam hız süren Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki İlyinka yerleşim birimini kontrol altına aldığı duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif saldırılar sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin İlyinka köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı. Ayrıca 12 karşı saldırı püskürtülürken Ukrayna ordusuna verilen zayiat 390 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde Ukrayna ordu birliklerini bozguna uğratmaya devam etti. Bir karşı saldırısı bastırılan düşman güçler 105 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek beş karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 420 askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın kaybı 500 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusuna verilen zayiat 115 asker, bir tank ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu da aktif eylemlerine devam etti. Düşman güçler 80 asker kaybetti.
Hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteğiyle Ukrayna’daki hava üssü altyapısını, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerini, İHA depolarını ve Ukrayna ordusunun 139 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vuruldu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait dört adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 141 uçak tipi İHA engelledi.
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