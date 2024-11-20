Avustralyalı gazeteci: Ukraynalı askerler terörist

Türkiye
SON DAKİKA | Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Avrupa’da resmen savaş ekonomisi şartlarını yaşatıyorlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
SGK vampirleri kimler?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon çocuk derin yoksulluk içinde
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Turizmde 2024 yılı değerlendirmesi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/avustralyali-gazeteci-ukraynali-askerler-terorist-1090593017.html
Avustralyalı gazeteci: Ukraynalı askerler terörist
Avustralyalı gazeteci: Ukraynalı askerler terörist
Sputnik Türkiye
Avustralyalı bağımsız gazeteci ve CafeRevolution adlı Telegram kanalının sahibi Johnee H, Donbass'ta çocukları öldüren Ukraynalı askerleri ‘terörist’ olarak... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T11:28+0300
2024-11-20T11:37+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
ukrayna
özel askeri harekat
avustralya
gazeteci
batı
donetsk
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090592605_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_a51a0307c1b078472a28c459b9c63076.jpg
CafeRevolution adlı Telegram kanalının sahibi Johnee H, 500 gündür Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesindeki olaylara ışık tutuyor. Bu süre içinde Rusya’ya katılan yeni bölgelerin yanı sıra, Belgorod ve Kursk’u da ziyaret eden Avustralyalı gazeteci, kendini özel askeri harekat hakkında İngilizce gerçekleri aktaran tek gerçek yabancı gazeteci olarak tanımlıyor.Sputnik’e konuşan Johnee H, “Evet, siviller her savaşta acı çekerler ama Rusya'nın hedefi ve amacı onlar değil. 2014'ten bu yana yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, binden fazla çocuk öldürüldü. Yani bu savaş değil, terör. Şuna bir göz atın. İsimlere bakın, yaşlarına bakın. Bu çocuklar hangi suçu işledi?” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Donetsk'te en sevdiği yerin, şehrin merkezinde, Donbass'ta ölen çocukların anıtı ‘Meleklerin Yolu’ olduğunu anlatan Johnee H, buranın ona daha fazla çalışması için güç verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kremlin-bati-ukraynadaki-catismaya-giderek-daha-fazla-mudahil-oluyor-1090590134.html
rusya
donbass
ukrayna
avustralya
batı
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090592605_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_5a80ff8a8dc6ff9e68229527f9bb5799.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, avustralya, gazeteci, batı, donetsk, çocuk, çocuk ölümü, sivil ölümleri
rusya, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, avustralya, gazeteci, batı, donetsk, çocuk, çocuk ölümü, sivil ölümleri

Avustralyalı gazeteci: Ukraynalı askerler terörist

11:28 20.11.2024 (güncellendi: 11:37 20.11.2024)
© Sputnik / Sergey AverinDonbass'ta ölen çocukların anıtı ‘Meleklerin Yolu’
Donbass'ta ölen çocukların anıtı ‘Meleklerin Yolu’ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Sputnik / Sergey Averin
Abone ol
Avustralyalı bağımsız gazeteci ve CafeRevolution adlı Telegram kanalının sahibi Johnee H, Donbass'ta çocukları öldüren Ukraynalı askerleri ‘terörist’ olarak nitelendirdi.
CafeRevolution adlı Telegram kanalının sahibi Johnee H, 500 gündür Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesindeki olaylara ışık tutuyor. Bu süre içinde Rusya’ya katılan yeni bölgelerin yanı sıra, Belgorod ve Kursk’u da ziyaret eden Avustralyalı gazeteci, kendini özel askeri harekat hakkında İngilizce gerçekleri aktaran tek gerçek yabancı gazeteci olarak tanımlıyor.
Sputnik’e konuşan Johnee H, “Evet, siviller her savaşta acı çekerler ama Rusya'nın hedefi ve amacı onlar değil. 2014'ten bu yana yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, binden fazla çocuk öldürüldü. Yani bu savaş değil, terör. Şuna bir göz atın. İsimlere bakın, yaşlarına bakın. Bu çocuklar hangi suçu işledi?” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Biliyorsunuz, burada yabancı pasaportu olan tek yabancı benim. Buraya, yeni bir ses olmak için geldim, çünkü tüm sesler karşı tarafta. Korkuyorlar, çünkü Batı’daki halkın gerçekleri görmesini istemiyorlar, çünkü Batı halkı isyan edecek ve soracak, neden çocuk katillerine para veriyoruz? Yozlaşmış bir rejim olduğunu bildiğimiz bir rejime neden para veriyoruz?
Donetsk'te en sevdiği yerin, şehrin merkezinde, Donbass'ta ölen çocukların anıtı ‘Meleklerin Yolu’ olduğunu anlatan Johnee H, buranın ona daha fazla çalışması için güç verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Sık sık bu anıta gelirim, çünkü savaşın gerçek kurbanları çocuklardır. Maalesef her iki tarafta siviller öldürülüyor, ancak Rusya sivillere saldırmıyor çünkü diğer taraftaki insanları Rus olarak görüyor, bu yüzden kendi insanlarını öldürmüyor. Oysa Ukrayna sivilleri öldürüyor çünkü karşı taraftaki insanları gayri insan olarak görüyor. Temel fark da bu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
Ukrayna krizi
Kremlin: Batı, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil oluyor
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала