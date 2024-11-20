https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/avustralyali-gazeteci-ukraynali-askerler-terorist-1090593017.html
Avustralyalı gazeteci: Ukraynalı askerler terörist
Avustralyalı gazeteci: Ukraynalı askerler terörist
Sputnik Türkiye
Avustralyalı bağımsız gazeteci ve CafeRevolution adlı Telegram kanalının sahibi Johnee H, Donbass'ta çocukları öldüren Ukraynalı askerleri ‘terörist’ olarak... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T11:28+0300
2024-11-20T11:28+0300
2024-11-20T11:37+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
ukrayna
özel askeri harekat
avustralya
gazeteci
batı
donetsk
çocuk
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CafeRevolution adlı Telegram kanalının sahibi Johnee H, 500 gündür Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesindeki olaylara ışık tutuyor. Bu süre içinde Rusya’ya katılan yeni bölgelerin yanı sıra, Belgorod ve Kursk’u da ziyaret eden Avustralyalı gazeteci, kendini özel askeri harekat hakkında İngilizce gerçekleri aktaran tek gerçek yabancı gazeteci olarak tanımlıyor.Sputnik’e konuşan Johnee H, “Evet, siviller her savaşta acı çekerler ama Rusya'nın hedefi ve amacı onlar değil. 2014'ten bu yana yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, binden fazla çocuk öldürüldü. Yani bu savaş değil, terör. Şuna bir göz atın. İsimlere bakın, yaşlarına bakın. Bu çocuklar hangi suçu işledi?” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Donetsk'te en sevdiği yerin, şehrin merkezinde, Donbass'ta ölen çocukların anıtı ‘Meleklerin Yolu’ olduğunu anlatan Johnee H, buranın ona daha fazla çalışması için güç verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kremlin-bati-ukraynadaki-catismaya-giderek-daha-fazla-mudahil-oluyor-1090590134.html
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rusya, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, avustralya, gazeteci, batı, donetsk, çocuk, çocuk ölümü, sivil ölümleri
rusya, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, avustralya, gazeteci, batı, donetsk, çocuk, çocuk ölümü, sivil ölümleri
Avustralyalı gazeteci: Ukraynalı askerler terörist
11:28 20.11.2024 (güncellendi: 11:37 20.11.2024)
Avustralyalı bağımsız gazeteci ve CafeRevolution adlı Telegram kanalının sahibi Johnee H, Donbass'ta çocukları öldüren Ukraynalı askerleri ‘terörist’ olarak nitelendirdi.
CafeRevolution adlı Telegram kanalının sahibi Johnee H, 500 gündür Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesindeki olaylara ışık tutuyor. Bu süre içinde Rusya’ya katılan yeni bölgelerin yanı sıra, Belgorod ve Kursk’u da ziyaret eden Avustralyalı gazeteci, kendini özel askeri harekat hakkında İngilizce gerçekleri aktaran tek gerçek yabancı gazeteci olarak tanımlıyor.
Sputnik’e konuşan Johnee H, “Evet, siviller her savaşta acı çekerler ama Rusya'nın hedefi ve amacı onlar değil. 2014'ten bu yana yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, binden fazla çocuk öldürüldü. Yani bu savaş değil, terör. Şuna bir göz atın. İsimlere bakın, yaşlarına bakın. Bu çocuklar hangi suçu işledi?” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Biliyorsunuz, burada yabancı pasaportu olan tek yabancı benim. Buraya, yeni bir ses olmak için geldim, çünkü tüm sesler karşı tarafta. Korkuyorlar, çünkü Batı’daki halkın gerçekleri görmesini istemiyorlar, çünkü Batı halkı isyan edecek ve soracak, neden çocuk katillerine para veriyoruz? Yozlaşmış bir rejim olduğunu bildiğimiz bir rejime neden para veriyoruz?
Donetsk'te en sevdiği yerin, şehrin merkezinde, Donbass'ta ölen çocukların anıtı ‘Meleklerin Yolu’ olduğunu anlatan Johnee H, buranın ona daha fazla çalışması için güç verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Sık sık bu anıta gelirim, çünkü savaşın gerçek kurbanları çocuklardır. Maalesef her iki tarafta siviller öldürülüyor, ancak Rusya sivillere saldırmıyor çünkü diğer taraftaki insanları Rus olarak görüyor, bu yüzden kendi insanlarını öldürmüyor. Oysa Ukrayna sivilleri öldürüyor çünkü karşı taraftaki insanları gayri insan olarak görüyor. Temel fark da bu.