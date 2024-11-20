https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/avustralyali-gazeteci-ukraynali-askerler-terorist-1090593017.html

Avustralyalı gazeteci: Ukraynalı askerler terörist

Avustralyalı gazeteci: Ukraynalı askerler terörist

Sputnik Türkiye

Avustralyalı bağımsız gazeteci ve CafeRevolution adlı Telegram kanalının sahibi Johnee H, Donbass'ta çocukları öldüren Ukraynalı askerleri ‘terörist’ olarak... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T11:28+0300

2024-11-20T11:28+0300

2024-11-20T11:37+0300

ukrayna krizi

rusya

donbass

ukrayna

özel askeri harekat

avustralya

gazeteci

batı

donetsk

çocuk

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CafeRevolution adlı Telegram kanalının sahibi Johnee H, 500 gündür Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesindeki olaylara ışık tutuyor. Bu süre içinde Rusya’ya katılan yeni bölgelerin yanı sıra, Belgorod ve Kursk’u da ziyaret eden Avustralyalı gazeteci, kendini özel askeri harekat hakkında İngilizce gerçekleri aktaran tek gerçek yabancı gazeteci olarak tanımlıyor.Sputnik’e konuşan Johnee H, “Evet, siviller her savaşta acı çekerler ama Rusya'nın hedefi ve amacı onlar değil. 2014'ten bu yana yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, binden fazla çocuk öldürüldü. Yani bu savaş değil, terör. Şuna bir göz atın. İsimlere bakın, yaşlarına bakın. Bu çocuklar hangi suçu işledi?” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Donetsk'te en sevdiği yerin, şehrin merkezinde, Donbass'ta ölen çocukların anıtı ‘Meleklerin Yolu’ olduğunu anlatan Johnee H, buranın ona daha fazla çalışması için güç verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kremlin-bati-ukraynadaki-catismaya-giderek-daha-fazla-mudahil-oluyor-1090590134.html

rusya

donbass

ukrayna

avustralya

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rusya, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, avustralya, gazeteci, batı, donetsk, çocuk, çocuk ölümü, sivil ölümleri