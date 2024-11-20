Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Tüm insanların özgürce gelişebilmesi için mücadele ediyoruz

İkiz Kulelere yapılan saldırının ardından Amerika, yeni liderliğini ilan ederek, kaderinde dünyaya liderlik etmek olduğunu ilan etti ve kendi kurallarına göre bir dünya olan Pax Americana'yı inşa etmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya yapısının hedefinin çok kutuplu, ‘çok renkli’ bir dünya olduğunu ilan etti. Çeyrek asır sonra sonucu görüyoruz. Amerikalılar ve Batı bloğu savaşlara karıştı, milyonlarca olmasa da yüzbinlerce insanı öldürdü. Irak'ta öldürdüler, terör grupları kurdular, Libya'yı, Afganistan'ı hatırlarsınız. Rusya da Kazan'da BRICS Zirvesi düzenledi. Çünkü ‘çok renkli’ bir dünya sloganımız her zaman ülkelere kendileri olma talebini içeriyordu.