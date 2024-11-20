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Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Tüm insanların özgürce gelişebilmesi için mücadele ediyoruz
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Tüm insanların özgürce gelişebilmesi için mücadele ediyoruz
Sputnik Türkiye
Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev, Rusya’nın tüm beşeriyetin özgürce gelişme hakkı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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Hindistan’ın başkenti Delhi’de Sputnik’in düzenlediği ‘BRICS ülkelerinin potansiyeli: yeni bir dünya düzeni yaratmanın itici gücü olarak insani, politik, ticari ve ekonomik kalkınmanın genişletilmesi’ başlıklı toplantıda konuşan Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi’nin, 21. yüzyılın başında başlayan uzun süreçlerin sonucu olduğunu dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:Kazan'daki BRICS Zirvesine katılan liderlerin dünya nüfusunun yüzde 58'inden fazlasını temsil ettiğini kaydeden Kiselev, sözlerini şöyle sürdürdü:Rossiya Segodnya Genel Müdürü, Rusya ve ABD'nin dünyada küresel nükleer dengeyi koruyan iki ülke olduğunu, nükleer potansiyellerinin karşılaştırılabilir olduğunu kaydetti. Kiselev şunu dedi:
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Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Tüm insanların özgürce gelişebilmesi için mücadele ediyoruz

14:18 20.11.2024 (güncellendi: 14:23 20.11.2024)
© Sputnik / Vitaliy BelousovRus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev
Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev, Rusya’nın tüm beşeriyetin özgürce gelişme hakkı için mücadele verdiğini belirtti.
Hindistan’ın başkenti Delhi’de Sputnik’in düzenlediği ‘BRICS ülkelerinin potansiyeli: yeni bir dünya düzeni yaratmanın itici gücü olarak insani, politik, ticari ve ekonomik kalkınmanın genişletilmesi’ başlıklı toplantıda konuşan Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi’nin, 21. yüzyılın başında başlayan uzun süreçlerin sonucu olduğunu dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:
İkiz Kulelere yapılan saldırının ardından Amerika, yeni liderliğini ilan ederek, kaderinde dünyaya liderlik etmek olduğunu ilan etti ve kendi kurallarına göre bir dünya olan Pax Americana'yı inşa etmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya yapısının hedefinin çok kutuplu, ‘çok renkli’ bir dünya olduğunu ilan etti. Çeyrek asır sonra sonucu görüyoruz. Amerikalılar ve Batı bloğu savaşlara karıştı, milyonlarca olmasa da yüzbinlerce insanı öldürdü. Irak'ta öldürdüler, terör grupları kurdular, Libya'yı, Afganistan'ı hatırlarsınız. Rusya da Kazan'da BRICS Zirvesi düzenledi. Çünkü ‘çok renkli’ bir dünya sloganımız her zaman ülkelere kendileri olma talebini içeriyordu.
Kazan'daki BRICS Zirvesine katılan liderlerin dünya nüfusunun yüzde 58'inden fazlasını temsil ettiğini kaydeden Kiselev, sözlerini şöyle sürdürdü:
35 ülke davet edildi. Rusya ile birlikte 36 ülke katıldı. Ben şahsen hesapladım, Kazan dünya nüfusunun yüzde 58,5'ini birleştirdi. Bu kesinlikle küresel çoğunluk. Orada 10 BRICS üyesi ülke temsil edildi, 13 ortak ülke belirlendi ve ardından yenileri katılmaya başladı. Pek çok konuda ortak görüşe sahibiz. Geleneksel değerlere bağlılık, barışa bağlılık, dünya uyumu hayali. Biz artık eskisi gibi, Batı'nın bize zorla dayattığı modele göre yaşamak istemiyoruz.
Rossiya Segodnya Genel Müdürü, Rusya ve ABD'nin dünyada küresel nükleer dengeyi koruyan iki ülke olduğunu, nükleer potansiyellerinin karşılaştırılabilir olduğunu kaydetti. Kiselev şunu dedi:
Rusya'nın bir şekilde dünyanın dışına çıkarıldığı ve dünyanın Rusya’sız bırakıldığı düşünülürse, o zaman dünya çoğunluğu özgür kalkınma fırsatından mahrum kalacak. Çünkü gerçekten askeri alanda koşulsuz avantaja sahip tek bir baskın güç olacak ve Amerikalılar bundan faydalanmayı ihmal etmeyecek. Halihazırda böyle bir fırsatları yok. Rusya, tüm beşeriyetin bu ‘çok renkli’ ilkelere göre özgürce gelişme ve ekonomik geleceğin harikalarını özgürce geliştirme fırsatını sunan BRICS denilen şeyin tadını çıkarmaı hakkı için mücadele veriyor.
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