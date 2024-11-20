https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bitcoinin-ucusu-suruyor-trumpin-karari-sonrasi-bir-rekor-daha-kirildi-1090585815.html

Bitcoin'in uçuşu sürüyor: Trump'ın kararı sonrası bir rekor daha kırıldı

Bitcoin'in uçuşu sürüyor: Trump'ın kararı sonrası bir rekor daha kırıldı

Sputnik Türkiye

Trump'ın bir kripto para şirketini satın alacağı haberinden destek alan Bitcoin 94 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T09:30+0300

2024-11-20T09:30+0300

2024-11-20T10:12+0300

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ABD seçimlerinden Trump'ın galip gelmesinin ardından yükseliş serisine giren Bitcoin, gün gece bir rekoru daha geride bıraktı ve 94 bin doların üzerini gördü.Bitcoin neden yükseldi?Donald Trump'a ait sosyal medya şirketinin, kripto para ticareti şirketi Bakkt'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğuna dair bir haberin, yeni 'Trump yönetimi altında kripto para dostu' bir rejim umutlarını artırması sonucunda Bitcoin, 94 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.Kripto yükselişi sürer mi?Kripto paralar, 5 Kasım ABD seçimlerinden bu yana, yatırımcıların Başkan seçilen Trump'ın dijital varlıklara verdiği desteğin daha az kısıtlayıcı bir düzenleyici rejime yol açacağına ve durgun birkaç ayın ardından Bitcoin'e biraz hayat vereceğine yönelik beklentileri sayesinde yükseldi.Artan heyecan, analitik ve veri toplayıcı CoinGecko'ya göre küresel kripto para piyasasının değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak rekor seviyeye taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/elon-muskin-planlari-ve-bakanligi-olan-ilk-kripto-para-doge-coin-yeni-milyonerler-mi-yolda-trendi-1090433346.html

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