https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/esenyurtta-hareketli-dakikalar-kardesini-oldurdu-kendisini-eve-kilitledi-1090583988.html
Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Kardeşini öldürdü, kendisini eve kilitledi
Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Kardeşini öldürdü, kendisini eve kilitledi
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen şüpheli, gözaltına alındı. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T07:02+0300
2024-11-20T07:02+0300
2024-11-20T07:02+0300
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silah
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Esenyurt'ta İlhan S. (43) ile kardeşi Barış S. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.Kavga sırasında kardeşini tabancayla vuran İlhan S, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini eve kilitledi.Ağabeyinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Barış S, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Silahı poşetle apartman attıPolis, güvenlik önlemi aldığı binanın çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekipler bir yandan binaya girmek için hazırlık yaparken, diğer yandan müzakereci vasıtasıyla görüşülen şüpheli ikna edilmeye çalışıldı.Şüpheli, ikna çalışmaları sonucunda elindeki silahı poşetle apartmandan aşağıya sarkıtarak teslim etti.Apartmana giren ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/meteorolojiden-haritali-uyari-sicakliklar-ciddi-derecede-dusecek-kuvvetli-geliyor-istanbula-kar-1090583000.html
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esenyurt, cinayet, silah
Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Kardeşini öldürdü, kendisini eve kilitledi
Esenyurt'ta tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen şüpheli, gözaltına alındı.
Esenyurt'ta İlhan S. (43) ile kardeşi Barış S. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında kardeşini tabancayla vuran İlhan S, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini eve kilitledi.
Ağabeyinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Barış S, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Silahı poşetle apartman attı
Polis, güvenlik önlemi aldığı binanın çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekipler bir yandan binaya girmek için hazırlık yaparken, diğer yandan müzakereci vasıtasıyla görüşülen şüpheli ikna edilmeye çalışıldı.
Şüpheli, ikna çalışmaları sonucunda elindeki silahı poşetle apartmandan aşağıya sarkıtarak teslim etti.
Apartmana giren ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.