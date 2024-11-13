https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/nasuh-mahruki-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1090354595.html

Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Arama Kurtarma Derneği AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki, dün evine polislerin geldiğini açıklamıştı. Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T16:54+0300

2024-11-13T16:54+0300

2024-11-13T17:18+0300

türkiye

nasuh mahruki

soruşturma

gözaltı

gözaltı kararı

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Arama Kurtarma Derneği AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımında, dışarıda olduğu sırada polis ekiplerinin evine geldiğini belirtti, takipçilerinden sürecin takip edilmesini istemişti. Mahruki'nin paylaşımı Salı gecesinden bu yana "Nasuh Mahruki gözaltına alındı mı" ve "Nasuh Mahruki tutuklandı mı" gibi soru işaretlerine sebebiyet verdi. Ancak Nasuh Mahruki'yle ilgili bir başka gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatıldı.Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki nereli?Nasuh Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı.1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı.1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. sporcu ve en genci oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, Oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 15 yıl aradan sonra bir kez daha Everest Dağı'na tırmandı.Liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersi vermiştir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır ve çeşitli televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240223/nasuh-mahruki-besiktas-bagimsiz-belediye-baskan-adayi-oldu-1081024084.html

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