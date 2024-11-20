https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/nariskin-nato-ulkelerinin-rus-topraklarina-yonelik-saldirilara-katilma-girisimleri-cezasiz-1090595756.html

Narışkin: NATO ülkelerinin Rus topraklarına yönelik saldırılara katılma girişimleri cezasız kalmayacak

Narışkin: NATO ülkelerinin Rus topraklarına yönelik saldırılara katılma girişimleri cezasız kalmayacak

Sputnik Türkiye

Batılı ülkelerin Kiev'e Rusya'nın derinliklerini Batı yapımı silahlarla vurma izni vermesinin yanıtsız kalmayacağını belirten SVR Direktörü Narışkin, yeni... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T12:12+0300

2024-11-20T12:12+0300

2024-11-20T12:12+0300

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, bazı NATO ülkelerinin Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda yer alma girişimlerini yanıtsız bırakmayacakları uyarısında bulundu.Rus 'Natsionalnaya Oborona' (Ulusal Savunma) dergisine demeç veren Narışkin, "Hasımlarımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'in temel ulusal çıkarları mevcut tüm araçlarla güçlü bir şekilde koruma kararlılığının Washington ve Brüksel'in manevra alanını daralttığını kabul etmeli. Bazı NATO müttefiklerinin Batı yapımı silahlarla Rus topraklarının derinliklerine uzun menzilli saldırıların desteklenmesine katılma girişimleri cezasız kalmayacak" dedi.'Yeni nükleer doktrin Rusya'ya karşı zaferi imkansız kılıyor'Rus nükleer doktrinindeki güncellemeleri değerlendiren Narışkin, yeni doktrinin ABD ve NATO'nun Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma çabalarını değersiz kıldığını belirtirken, nükleer silah kullanılacak durumların artmasının Rus ordusuna karşı askeri zafer kazanma imkanını ortadan kaldırdığını vurguladı.Narışkin, Avrasya güvenlik mimarisinin oluşturulmasını nükleer savaş çıkmazından çıkmanın en etkili yolu olarak niteledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncellemişti.Rusya lideri Putin'in imzaladığı yeni doktrine göre potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almıştı.Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek.Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/alman-vatandasindan-rusyada-sampuan-siseli-sabotaj-plani-rus-istihbarati-sinirda-yakaladi-1090588348.html

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rusya, svr, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, nato, nükleer, nükleer füze, nükleer doktrin, nükleer güç, avrasya