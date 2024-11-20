https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mitten-siber-suc-agina-nokta-operasyonu-uluslararasi-baglantilari-da-ortaya-cikarildi-1090606944.html
MİT'ten siber suç ağına nokta operasyonu: Uluslararası bağlantıları da ortaya çıkarıldı
MİT'ten siber suç ağına nokta operasyonu: Uluslararası bağlantıları da ortaya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
MİT, yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suç ağına yönelik operasyon düzenledi. Üç kişi tutuklanırken... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T15:12+0300
2024-11-20T15:12+0300
2024-11-20T15:14+0300
türkiye
mit
siber suçlar
operasyon
kişisel veri
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Bir siber suç ağının yasa dışı yollarla ele geçirdiği kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullandığını tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgüte yönelik nokta operasyonu gerçekleştirdi. Siber suç ağına yönelik operasyon sonucunda terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.Uluslararası suç örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarıldıOperasyonla deşifre edilen suç ağının, yurt dışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti gerçekleştirdiği ve bu faaliyetlerin gizlenmesi amacıyla ileri teknolojik yöntemler ve teknikler kullandığı belirlendi. Şüphelilerin, uluslararası suç ağlarıyla işbirliği yaparak elde ettikleri kritik bilgileri hem ekonomik kazanç elde etmek hem de Türkiye aleyhine faaliyetlerde kullanmak amacıyla değerlendirdikleri tespit edildi.Gençlerin siber suçlara artan eğilimine dikkat çekildiYapılan çalışmalar sonucu, gençlerin son yıllarda siber suçlara artan bir eğilim gösterdiği ve bu durumun yasa dışı faaliyetlerde kullanılan ağlara katılımı önemli ölçüde artırdığı ortaya çıktı. Ayrıca terör örgütlerinin dijital platformları propaganda, istihbarat toplama ve yasa dışı gelir sağlama amacıyla kullandığı da belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/masterchef-ve-survivor-yarismalariyla-taninan-yasin-obuz-hakkinda-yakalama-karari-1090564814.html
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mit, siber suçlar, operasyon, kişisel veri
mit, siber suçlar, operasyon, kişisel veri
MİT'ten siber suç ağına nokta operasyonu: Uluslararası bağlantıları da ortaya çıkarıldı
15:12 20.11.2024 (güncellendi: 15:14 20.11.2024)
MİT, yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suç ağına yönelik operasyon düzenledi. Üç kişi tutuklanırken, şüphelilerin uluslararası suç ağlarıyla bağlantıları tespit edildi.
Bir siber suç ağının yasa dışı yollarla ele geçirdiği kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullandığını tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgüte yönelik nokta operasyonu gerçekleştirdi. Siber suç ağına yönelik operasyon sonucunda terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
Uluslararası suç örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarıldı
Operasyonla deşifre edilen suç ağının, yurt dışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti gerçekleştirdiği ve bu faaliyetlerin gizlenmesi amacıyla ileri teknolojik yöntemler ve teknikler kullandığı belirlendi. Şüphelilerin, uluslararası suç ağlarıyla işbirliği yaparak elde ettikleri kritik bilgileri hem ekonomik kazanç elde etmek hem de Türkiye aleyhine faaliyetlerde kullanmak amacıyla değerlendirdikleri tespit edildi.
Gençlerin siber suçlara artan eğilimine dikkat çekildi
Yapılan çalışmalar sonucu, gençlerin son yıllarda siber suçlara artan bir eğilim gösterdiği ve bu durumun yasa dışı faaliyetlerde kullanılan ağlara katılımı önemli ölçüde artırdığı ortaya çıktı. Ayrıca terör örgütlerinin dijital platformları propaganda, istihbarat toplama ve yasa dışı gelir sağlama amacıyla kullandığı da belirlendi.