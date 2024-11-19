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MasterChef ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
MasterChef ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsinin verilmesinin... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T16:10+0300
2024-11-19T16:40+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Fenomen Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasadışı bahis ve kumar reklamları paylaştığı ortaya çıktı.Yasin Obuz hakkında yakalama kararıSabah'ın haberine göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Obuz'un suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram isimli sosyal medya platformunda kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi. Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi.Adresinde bulunamayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık, fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.Yasin Obuz kimdir?Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, küçük yaşlarda 2 yıl jimnastik yapmış, voleybol ve basketbol da oynamıştır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitnesla ilgilendi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemlemiştir. Survivor Yasin ilk olarak MasterChef’te yarışmış, daha sonra Survivor’a katılmıştır.
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MasterChef ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz hakkında yakalama kararı

16:10 19.11.2024 (güncellendi: 16:40 19.11.2024)
© FotoğrafYasin Obuz
Yasin Obuz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Fotoğraf
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsinin verilmesinin ardından bir dönem MasterChef ve Survivor yarışmacısı olan Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Fenomen Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasadışı bahis ve kumar reklamları paylaştığı ortaya çıktı.

Yasin Obuz hakkında yakalama kararı

Sabah'ın haberine göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Obuz'un suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram isimli sosyal medya platformunda kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi. Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi.
Adresinde bulunamayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık, fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.

Yasin Obuz kimdir?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, küçük yaşlarda 2 yıl jimnastik yapmış, voleybol ve basketbol da oynamıştır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitnesla ilgilendi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemlemiştir. Survivor Yasin ilk olarak MasterChef’te yarışmış, daha sonra Survivor’a katılmıştır.
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