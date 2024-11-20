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MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret: 3 saatlik sunum
MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret: 3 saatlik sunum
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya geldi. Kalın burada... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T15:39+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile partisinin genel merkez binasında bir araya geldi.CHP'de sunum: 3 saat sürdüCHP'den yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı Kalın ve heyeti, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunum yaptı.Saat 11.00'de başlayan görüşme, 13.20'de sona erdi. Sunumların ardından, Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.
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ibrahim kalın, mit, mit, mit başkanlığı
ibrahim kalın, mit, mit, mit başkanlığı

MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret: 3 saatlik sunum

15:39 20.11.2024
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CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya geldi. Kalın burada yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile partisinin genel merkez binasında bir araya geldi.

CHP'de sunum: 3 saat sürdü

CHP'den yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı Kalın ve heyeti, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunum yaptı.
Saat 11.00'de başlayan görüşme, 13.20'de sona erdi. Sunumların ardından, Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.
yavaş ve imamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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