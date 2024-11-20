https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mit-baskani-kalindan-chpye-ziyaret-3-saatlik-sunum-1090608699.html

MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret: 3 saatlik sunum

MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret: 3 saatlik sunum

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya geldi. Kalın burada... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T15:39+0300

2024-11-20T15:39+0300

2024-11-20T15:39+0300

politika

ibrahim kalın

mit

mit

mit başkanlığı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile partisinin genel merkez binasında bir araya geldi.CHP'de sunum: 3 saat sürdüCHP'den yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı Kalın ve heyeti, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunum yaptı.Saat 11.00'de başlayan görüşme, 13.20'de sona erdi. Sunumların ardından, Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.

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ibrahim kalın, mit, mit, mit başkanlığı