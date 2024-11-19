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Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan tarih verip uyardı: İstanbul'a kar yağışı ne zaman bekleniyor?
Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan tarih verip uyardı: İstanbul'a kar yağışı ne zaman bekleniyor?
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İstanbul'a kar ne zaman yağacak, megakentte ne zaman kar bekleniyor? Geçen sene beklenen kar yağışının bir türlü gerçekleşmediği İstanbul'a bu kış kar yağıp... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber hava sıcaklıkları da düşüşe geçti. Geçen sene etkili bir kar yağışı göremeyen İstanbullular, yılın ilk kar yağışı için tarih sorguluyor. Cumartesi akşam saatlerinde yaşanacak sert sıcaklık düşüşü ile İstanbul'da 5 derecelere kadar düşmesi beklenen sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi durumunda ilk kar yağışı etkili olabilecek.Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, perşembe ve cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.Bu hafta rüzgarın önce lodostan, ardından karayelden eseceğini dile getiren Çalışkan, "Çarşamba gece ile perşembe öğle saatleri arasında İstanbul, Bursa, Bolu, Zonguldak, Çanakkale ve İzmir arasında bölümde lodosun hızı satte 65-75 kilometreye çıkacak" dedi. Çalışkan, perşembe akşamı İstanbul ve Marmara’da şiddetli yağmurun etkili olacağını da sözlerine ekledi.Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a kar yağacak mı?Hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor. Avrupa üzerinden cumartesi günü çok daha soğuk hava girişi olacak.Çalışkan, "Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek" değerlendirmesinde bulundu. Cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini dile getiren Çalışkan, "Ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu'ya kar getirecek" dedi.Çalışkan, soğuk havayla birlikte cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini belirtti.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, istanbul hava durumu, kar yağışı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, istanbul hava durumu, kar yağışı

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan tarih verip uyardı: İstanbul'a kar yağışı ne zaman bekleniyor?

13:57 19.11.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA
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İstanbul'a kar ne zaman yağacak, megakentte ne zaman kar bekleniyor? Geçen sene beklenen kar yağışının bir türlü gerçekleşmediği İstanbul'a bu kış kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul' kar yağışı için tarih verdi. Çalışkan'dan hafta sonuna özel uyarılar geldi.
Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber hava sıcaklıkları da düşüşe geçti. Geçen sene etkili bir kar yağışı göremeyen İstanbullular, yılın ilk kar yağışı için tarih sorguluyor. Cumartesi akşam saatlerinde yaşanacak sert sıcaklık düşüşü ile İstanbul'da 5 derecelere kadar düşmesi beklenen sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi durumunda ilk kar yağışı etkili olabilecek.
Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, perşembe ve cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.Bu hafta rüzgarın önce lodostan, ardından karayelden eseceğini dile getiren Çalışkan, "Çarşamba gece ile perşembe öğle saatleri arasında İstanbul, Bursa, Bolu, Zonguldak, Çanakkale ve İzmir arasında bölümde lodosun hızı satte 65-75 kilometreye çıkacak" dedi. Çalışkan, perşembe akşamı İstanbul ve Marmara’da şiddetli yağmurun etkili olacağını da sözlerine ekledi.

Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a kar yağacak mı?

Hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor. Avrupa üzerinden cumartesi günü çok daha soğuk hava girişi olacak.
Çalışkan, "Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek" değerlendirmesinde bulundu. Cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini dile getiren Çalışkan, "Ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu'ya kar getirecek" dedi.
Çalışkan, soğuk havayla birlikte cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini belirtti.
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